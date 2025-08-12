Nou incendi en una empresa de reciclatge de Lleida, aquest cop als Alamús
Vuit dotacions dels Bombers treballen en un foc que crema bales de cartró i que ha quedat controlat en poca estona
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts en un incendi que afecta instal·lacions exteriors d'una empresa de reciclatge als Alamús, a menys de sis quilòmetres de l'empresa que pateix des de diumenge un altre foc en material reciclable al polígon Camí dels Frares de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi dels Alamús a les 08.38 hores i estan treballant al lloc amb 8 dotacions. El foc, igual que en el cas dels Frares, afecta bales de cartró, tot i que en el cas dels Alamús l'incendi ha quedat controlat en poca estona.
Pel que fa a l'incendi a l'exterior de l'empresa del polígon de Lleida, que es va iniciar diumenge a la tarda, els Bombers ja l'han donat per controlant.