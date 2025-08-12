SEGRE
última hora

Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

Nou incendi en una empresa de reciclatge de Lleida, aquest cop als Alamús

Vuit dotacions dels Bombers treballen en un foc que crema bales de cartró i que ha quedat controlat en poca estona

L'incendi a l'empresa de reciclatge situada a Els Alamús.

L'incendi a l'empresa de reciclatge situada a Els Alamús.Bombers de la Generalitat

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts en un incendi que afecta instal·lacions exteriors d'una empresa de reciclatge als Alamús, a menys de sis quilòmetres de l'empresa que pateix des de diumenge un altre foc en material reciclable al polígon Camí dels Frares de Lleida. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi dels Alamús a les 08.38 hores i estan treballant al lloc amb 8 dotacions. El foc, igual que en el cas dels Frares, afecta bales de cartró, tot i que en el cas dels Alamús l'incendi ha quedat controlat en poca estona.

Pel que fa a l'incendi a l'exterior de l'empresa del polígon de Lleida, que es va iniciar diumenge a la tarda, els Bombers ja l'han donat per controlant.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking