PROTECCIÓ
Quatre de cada deu municipis de Lleida tenen un risc mitjà o alt d’inundació
En 23 és molt elevat i un 60% dels que estan obligats tenen homologat el pla d’autoprotecció. El Consell Econòmic i Social avisa sobre les conseqüències per a les persones i l’economia
Prop d’un 40% dels municipis de Lleida, un total de 89 dels 231, té un risc mitjà, alt o molt alt d’inundació davant d’una avinguda d’aigua en rius i embassaments i en uns altres 88 el perill és moderat, segons xifres actuals de Protecció Civil sobre els plans d’autoprotecció difoses ahir a partir d’un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
Aquests 89 municipis i uns altres set (96 en total) estan obligats a comptar amb un pla d’autoprotecció per reduir danys i evitar riscos davant d’inundacions i, segons Protecció Civil amb dades d’ahir, un 61% d’aquests ja té el document homologat. Uns altres 29 plans de protecció estan pendents de revisió i en vuit casos més no hi ha informació disponible.
Els set que se sumen als de risc mitjà o alt són municipis amb risc baix o moderat però que estan obligats a comptar amb un projecte de protecció a l’estar situats a prop o aigües avall d’un gran embassament (Rialb, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, en aquests casos).
L’índex de plans de protecció complimentats és superior a Lleida que a la resta de Catalunya, on només un de cada tres municipis obligats compta amb el document. Aquesta és una de les conclusions de la memòria socioeconòmica i laboral 2024 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, un organisme consultiu de la Generalitat.
El document assenyala que dels 947 municipis de Catalunya, el 52% tenen un risc mitjà o alt d’inundació, un total de 520 han de disposar d’un pla d’inundació i es recomana tenir-lo en 239 municipis més, però només l’han elaborat el 35,4% (269 municipis). El CTESC alerta que la manca de preparació pot tenir conseqüències greus tant per a les persones com per a l’economia.
El Consell considera imprescindible emprendre determinades mesures concretes, com per exemple fer un seguiment dels cabals dels rius de manera continuada i ampliar els cursos fluvials, així com la conservació dels entorns naturals per prevenir desastres i procurar que les activitats econòmiques que en depenen siguin viables.
En paral·lel, el Consell constata també que Catalunya és una zona amb un risc de sequera alt, amb un 2,8 de 5 segons el World Resources Institute. La meitat del territori és sec i àrid (el centre de Tarragona i de Lleida i la conca de l’Ebre) i, per tant, vulnerable a la desertificació.
Aprovat el pla d’autoprotecció del túnel de Vielha
La comissió d’autoprotecció de Protecció Civil de Catalunya va aprovar ahir fins a 55 plans de protecció de diferents àmbits, entre els quals destaca el del túnel de Vielha Joan Carles I, inaugurat l’any 2007. Aquest va ser l’únic document aprovat ahir amb efectes a les comarques de Lleida, ja que els altres 54 corresponien a projectes i equipaments a Barcelona, Girona i Tarragona.
Fins al 2026 per dotar-se d’aquest protocol
El novembre del 2024, la Generalitat va donar dos anys perquè “tots els municipis del país disposin d’un pla de protecció civil municipal, degudament homologat i implantat, mitjançant l’elaboració d’un Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim)”. La majoria està en procés. En aquell moment, una trentena de municipis tramitaven l’Inuncat.