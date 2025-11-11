INFÀNCIA
La Fiscalia de Menors tanca el cas de la nena suposadament venuda tot i haver-hi altres possibles delictes perpetrats a Mollerussa i Les Borges
Al·lega que el jutjat de Lleida s’ha inhibit. Hauria pogut presentar agressió sexual, si la petita va tenir relacions, i explotació laboral, si la van obligar a pidolar
La Fiscalia de Menors de Lleida dona per tancat el cas de la nena suposadament venuda per 5.000 euros i 5 botelles de whisky perquè el jutjat lleidatà s’ha inhibit a favor del de Tudela, van explicar ahir fonts judicials. D’aquesta forma, des del Ministeri Públic no s’investigaran de moment possibles delictes com el d’agressió sexual, en el suposat cas que la nena, de 14 anys, hagués mantingut relacions sexuals amb el jove de 21 que segons molts indicis s’ha convertit en el seu marit pel ritu gitano (que no té validesa legal), o el d’explotació laboral, en el cas que la nena hagués estat obligada a pidolar al supermercat de les Borges Blanques en el qual va ser trobada demanant almoina.
Els adolescents no poden consentir relacions sexuals fins als 16 anys, i l’Estatut dels Treballadors prohibeix el treball als menors d’aquesta edat. Si S’haguessin presentat aquests dos delictes s’haurien perpetrat a Mollerussa, on la nena vivia des del gener passat després de ser venuda, i a les Borges, on va ser trobada pidolant. En el suposat cas que es presentés algun d’aquests càrrecs, la protecció de la nena correspondria a la Fiscalia de Menors de Lleida. Tampoc la Fiscalia de Navarra no ha recorregut l’arxivament del jutjat de Tudela, segons fonts solvents. Els serveis socials de l’ajuntament de Mollerussa rebutgen de moment fer un seguiment de la família suposadament compradora perquè “hi ha una ordre d’un jutge i la nena és a Navarra, per la qual cosa si cal fer seguiment ha de ser allà”, van dir fonts del consistori.
Per la seua part, els serveis socials de la Generalitat, a preguntes d’aquest diari, van declinar informar de si s’està fent un seguiment de la família de Mollerussa per determinar si la petita torna amb ella. La situació actual de la nena és d’una gran vulnerabilitat. Torna a estar en mans de les famílies que van protagonitzar la suposada compravenda i la tenien sense escolaritzar i en condicions de mendicitat. Perquè s’obrissin diligències per agressió sexual o per explotació laboral s’haurien d’acreditar indicis a través d’una investigació policial o dels serveis socials catalans o navarresos.
agències / redacció