La policia treballa per aportar més indicis a la causa per la nena suposadament venuda a Mollerussa
El govern espanyol afirma que l’arxiu del cas pel presumpte matrimoni forçós és provisional
La delegada del govern espanyol a Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmat que l’arxiu del cas de la menor de 14 anys resident en Navarra que suposadament havia estat "venuda" a una altra família a Lleida per a un matrimoni forçós és provisional. "Des de la Guàrdia Civil i des de Mossos d’Esquadra s’està treballant per presentar-li al jutge tots els indicis que es considerin suficients per part dels cossos policials", ha indicat.
En resposta als mitjans de comunicació durant una roda de premsa, Echeverría ha declinat realitzar cap valoració sobre això "més enllà que és una decisió judicial, és un arxivament provisional i que des de la Guàrdia Civil i des de Mossos s’està treballant per presentar-li al jutge tots els indicis que es considerin suficients per part dels cossos". "Al final és una decisió judicial en la qual no entrem a fer valoracions polítiques", ha subratllat.
Segons ha remarcat, "en principi l’arxivament és provisional i és perquè el jutge ha considerat que no hi ha prou indicis perquè hi hagi un fet delictiu".
Comarques
agencias / redacció