FRAU
Noves denúncies contra l’amo d’una agència acusat d’estafa
Afectats diuen que estan “tirats” a Finlàndia
“Ho estem pagant tot de la nostra butxaca després d’haver desemborsat uns 2.500 euros per persona per viatjar a Finlàndia. Estem tirats, buscant ajuda local i no sabem com ni quan podem tornar a casa”, va comentar a aquest diari Abraham España, de Cadis, que va contractar un viatge per a quatre persones a Lapònia amb el lleidatà E.P., responsable d’Ilertravel, investigat pels Mossos d’Esquadra per estafa, en un cas que va avançar SEGRE. Abraham España va explicar que en la seua situació hi ha un total de 19 persones. Va explicar que ahir a la tarda van rebre un correu de l’agència en què els demanen disculpes, els expliquen que l’empresa està patint “dificultats transitòries de tresoreria” i que comencen les gestions per a la devolució dels imports dels vols i les despeses ocasionades. L’afectat va afirmar que tenen la intenció d’interposar una denúncia quan tornin. També té previst presentar una denúncia davant del jutjat de guàrdia una de les afectades per un viatge el setembre passat a Egipte en un vol que partia d’Alguaire (vegeu SEGRE de dimecres). En aquest cas el deute, que ha estat reconegut per E.P., ascendeix a més de 4.000 euros.
Val a recordar que set parelles de Torregrossa el van denunciar dissabte passat davant dels Mossos d’Esquadra per la suposada estafa de 21.000 euros per un creuer per la Mediterrània que sortia aquell mateix dia. Havien pagat el viatge al setembre i s’han quedat sense viatjar i sense diners. El denunciat es va presentar dimarts a la comissaria de Mollerussa –després que aquest diari destapés el cas–, on va ser arrestat, el van deixar lliure i van obrir diligències per estafa. Va dir que la seua intenció és retornar els diners dels viatges.