Usuaris de Rodalies a Lleida, abocats a agafar trens d'alta velocitat, autobusos o vehicles de lloguer com a alternativa
Els viatgers critiquen que Renfe no avisi que s'han suspès combois d'AVE o Avant amb destí a Andalusia
Els usuaris de Rodalies de Lleida novament s'han vist obligats a buscar alternatives per viatjar el matí d'aquest dijous davant la inoperativitat del servei. La majoria de viatgers de l'estació de Lleida-Pirineus opten per pagar un bitllet de tren d'alta velocitat malgrat la diferència de preu, si bé també n'hi ha d'altres que han cercat alternatives com els cotxes de lloguer per arribar als seus destins. La mateixa situació també s'ha viscut a l'estació de trens de Tàrrega, on els usuaris s'han vist obligats a agafar transport per carretera com l'autobús. Així mateix, els usuaris han criticat que Renfe no avisi de la cancel·lació dels combois d'AVE o Avant amb destí a Andalusia.
El servei de Rodalies a Lleida continua portant maldecaps als usuaris per segon dia consecutiu a l'estació de Lleida-Pirineus i altres equipaments com Tàrrega, arran de la cancel·lació del servei. Tot i que l'afluència d'usuaris és menor que la d'aquest dimecres, alguns viatgers confiaven que els trens funcionessin.
És el cas del Raul, professor de l'escola Mirasan de la capital del Segrià, qui havia de viatjar a Barcelona amb un grup de cinc alumnes a recollir un premi per un podcast escolar. Finalment han optat per agafar bitllets d'un tren d'alta velocitat. Tot i que els retornaran els diners pagats pel viatge regional, el bitllet d'AVE els costa 20 euros més per persona del que tenien previst.
Per la seua banda, l'Adrià ja tenia la intenció de viatjar fins a Sant Vicenç de Calders, al Penedés, aquest dimecres. Amb l'esperança que 24 hores després el servei funcionés amb normalitat, va decidir fer nit a Lleida. La sorpresa se l'ha endut aquest matí, quan li han dit que tampoc podria viatjar amb el regional. Aquest veí del Vendrell s'ha vist obligat a viatjar amb un tren d'alta velocitat fins al Camp de Tarragona. "Per arribar fins a Sant Vicenç de Calders buscaré el transport que hi hagi, segurament un taxi", ha explicat.
A la capital de l'Urgell, han estat pocs els usuaris que han volgut utilitzar el servei. Un d'ells és el Joan, qui ha de viatjar a Barcelona durant el matí. Des de primera hora, un treballador de l'estació ja l'ha informat que "seria complicat" i ha optat per agafar l'autobús, tot i que s'hagi d'esperar una estona a sortir. "No m'importa. Paciència i calma", ha conclòs.
Alta velocitat amb retards
Una de les alternatives dels viatgers ha estat l'alta velocitat, malgrat que aquest servei tampoc ha funcionat amb normalitat i ha registrat retards, en alguns casos, de fins a 30 minuts. D'altra banda, usuaris de l'estació de Lleida-Pirineus han lamentat no poder viatjar fins a Saragossa, degut a la cancel·lació dels combois amb destinació a Andalusia. "El nostre tren anava fins a Granada i teníem els bitllets comprats fa setmanes. Ara ens han dit que el comboi no sortirà. Entenem la situació, però Renfe ens hauria d'haver avisat", ha assenyalat la Dolors. "Jo havia de saber que el meu AVE per anar a Saragossa anava també a Granada?", ha manifestat el Josep Maria, un altre dels afectats per la cancel·lació del tren, qui també ha afegit que "la frustració és evident davant un servei desastrós".
agències / redacció