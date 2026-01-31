Un expert, sobre l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig: "Els afectats van quedar en espais vitals"
Quatre persones van resultar ferides, dos lleus i altres dos de gravetat
Xavier Castellarnau, subinspector en cap de l’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències Lleida, explica que “quan hi ha un ensorrament actuem amb un protocol d’actuació que comença per analitzar els riscos de l’estructura amb un reconeixement perimetral per saber si hi ha risc per al personal. Posteriorment, determinem si hi ha víctimes potencials i segueix una aproximació a la zona en la qual fem una escolta i crida. Necessitem silenci per saber si hi ha algú”. Busquen espais vitals, que són àrees segures després del col·lapse.
“En el cas de Vilanova de Bellpuig, la segona persona que va quedar atrapada va quedar en un espai vital”, comenta Castellarnau. Preguntat sobre la possibilitat que hagués pogut ser una tragèdia pitjor, el subinspector considera que “es va donar la casualitat que l’ensorrament va deixar espais vitals. En cas contrari, els afectats podrien haver patit lesions de més gravetat”.
Comarques
Quaranta rescats per ensorraments en cases els últims cinc anys a les comarques de Lleida
Raúl Ramírez
Comarques
Salven la vida quatre persones a l’esfondrar-se la casa on vivien a Vilanova de Bellpuig
Esmeralda Farnell