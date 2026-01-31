SEGRE

Unes obres programades a Juneda amplien el servei per carretera de l’R13 i l’R14 fins a Lleida

Rodalies opera aquest dissabte amb demores per limitacions de velocitat en algunes vies i trams amb busos

Un tren de Rodalies el passat dimarts arribant a l'estació de Lleida.

Un tren de Rodalies el passat dimarts arribant a l'estació de Lleida.Roger Segura / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

Unes obres programades a Juneda han obligat aquest dissabte a ampliar el servei alternatiu per carretera a les línies R13 i R14, de manera que els autobusos arriben fins a Lleida, en lloc de fer-ho fins a Vinaixa. Així, no hi ha circulació de trens entre Lleida i Vinaixa perquè Adif ja tenia programades unes obres. A l’R13, hi ha servei per carretera entre la capital del Segrià i Sant Vicenç de Calders, i a l’R14, entre Lleida i Reus. Aquest dissabte, Rodalies opera amb la majoria de línies amb demores en freqüències habituals per les limitacions de velocitat i mantenint els trams amb servei alternatiu de bus per la revisió de punts que s’està fent a la xarxa.

