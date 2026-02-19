INFRAESTRUCTURES
Més enfonsaments en carreteres de Lleida i reparacions d’urgència per les pluges
Bellpuig apedaçarà dos vies i un tram de carretera es desplaça a Gavet
Diverses carreteres lleidatanes van patir ahir nous desperfectes a conseqüència de les pluges de les últimes setmanes. A Tornabous, l’ajuntament va detectar dimarts un clot de més de 70 centímetres a la carretera LV-3231, a la sortida del poble en direcció a la Guàrdia. Per la seua part, Bellpuig apedaçarà diversos clots que han aparegut a la plaça Ramon Folch i a l’avinguda de les Garrigues.
Aquests treballs els portarà a terme la brigada municipal mentre es redacta un projecte més ampli per fresar i repavimentar els dos trams. A Gavet de la Conca, les pluges han accentuat el moviment de terres que desplaça des de fa dos anys un tram de 200 metres d’una carretera local que comunica el Pallars Jussà i la Noguera.
L’ajuntament la repara de forma periòdica i preveu fer avui una nova intervenció. Assegura que la inversió necessària per a una reparació en profunditat supera els recursos del consistori i demana que la Diputació assumeixi aquesta carretera i la inclogui a la xarxa provincial.
Per una altra banda, operaris del centre de conservació de Carreteres de l’Estat apedacen l’Eix Pirinenc (N-260) entre Pont de Bar i Martinet, en un tram amb la calçada greument degradada. Es preveu una millora més completa de la via a la primavera.