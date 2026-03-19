Els rastres de drogues en les aigües residuals revelen una caiguda del consum en Lleida
Los anàlisi d'aigua residual han permès que es detectés un descens en el consum d'estupefaents
Les anàlisis de les aigües residuals que centralitza l’EUDA (Agència de Drogues de la Unió Europea) han detectat un descens notable en el consum dels estupefaents de més demanda a la capital de Ponent.
Segons els resultats del seu últim report, elaborat amb dades del 2024, el consum de cocaïna es va reduir a Lleida gairebé un 30% en relació amb l’any anterior en passar de 0,87 grams diaris per cada miler d’habitants a 0,62. No obstant, i malgrat aquest descens, la població de la ciutat es troba al top 16 de les de més ús d’aquesta droga, amb nivells similars als de capitals estatals com Lisboa (0,625 grams) i Zagreb (0,67) i superiors als de Budapest (0,31) o Roma (0,47), tot i que netament inferiors als d’Anvers (1,99 grams), Amsterdam (1,2 grams) i Brussel·les (1,18).
En l’estudi participen cinc ciutats de l’Estat espanyol, i la capital de Ponent s’ubica al tercer lloc, molt allunyada per dalt de Tarragona (1,48 grams diaris per cada mil veïns) i no tant de Castelló (752 mil·ligrams per miler d’habitants), una mica per sobre de Santiago de Compostel·la (609 mg) i amb un índex que gairebé duplica el de Barcelona (349 mg).
L’estudi ressenya també descensos del consum de drogues com l’amfetamina, històricament la segona més sol·licitada en la versió de sulfat coneguda com speed, que cedeix el lloc per poc a l’MDMA o èxtasi: el consum de la primera cau a 42,25 mil·ligrams per cada mil habitants i la segona puja 42,47, amb una minva de gairebé cinc punts en el primer cas i amb un increment que porta pràcticament a quadruplicar-se en el segon.
Les anàlisis han deixat de detectar metamfetamina, un compost sintètic que al carrer es coneix com cristall; i registra una alça percentualment important del consum de ketamina, un analgèsic amb destinació inicial al mercat veterinari per utilitzar-lo com a calmant de grans mamífers com els cavalls, però que fa dos dècades que guanya presència com a droga de lleure. L’índex de consum de ketamina a Lleida va ser el 2025 de 10,61 mil·ligrams diaris per cada mil habitants, un 19,6% més que el 2024.