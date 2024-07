Tremp limita a dos els pisos turístics per cada 100 habitants de la localitat

L’ajuntament de Tremp va aprovar ahir una modificació urbanística per limitar a dos els pisos turístics per cada 100 habitants a la localitat, una limitació que no afectarà els nuclis agregats del municipi.

Incorpora així la normativa catalana de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic de Catalunya, que afecta els pisos turístics que es vulguin obrir en municipis on hi hagi problemes d’accés a l’habitatge o que ja tenen més de cinc habitatges turístics per cada cent habitants.

La modificació urbanística és el resultat de la suspensió de llicències urbanístiques per a la implantació i construcció de nous habitatges d’ús turístic o la seua renovació o rehabilitació a Tremp, aprovada l’agost de l’any 2023 a causa de l’increment de sol·licituds de llicències per a aquest tipus d’allotjaments.

El consistori ultima una ordenança municipal que complementarà la regulació urbanística dels habitatges d’ús turístic que es van aprovar ahir i que entrarà en vigor quan hagi superat els tràmits d’informació pública, estudi i aprovació per part de la comissió d’Urbanisme. Actualment a Lleida hi ha un total de 4.654 pisos turístics amb 25.102 places. El gener del 2023 eren 4.090.