La continuïtat de l'hotel Condes del Pallars de Rialp, en l'aire

L’empresa que gestiona l’hotel Condes del Pallars, Rosa dels Vents, ha comunicat a la plantilla de treballadors la intenció de deixar la seua activitat en aquest establiment de Rialp després de l’estiu. Segons van confirmar fonts de la mateixa plantilla i de la representació sindical, la gestora va explicar que el conveni firmat amb la família Roca, propietària del complex, s’acaba aquest any i el 2025 ja no serà vigent. Segons aquestes fonts, tant una part com l’altra provarien de negociar una possible pròrroga de l’acord, tot i que ara per ara sense èxit. La intenció de Rosa dels Vents és deixar l’hotel passat l’estiu i no iniciar la temporada d’hivern 2024-2025. Aquest diari va intentar obtenir la versió de la gestora sense èxit, mentre que fonts pròximes a la propietària van assenyalar que encara no hi ha res tancat.

L’hotel Condes del Pallars s’ha especialitzat, amb l’actual empresa gestora, a acollir grups d’estudiants i de colònies i afronta cada any, especialment durant els mesos d’estiu, compromisos de gran envergadura com el d’allotjar els alumnes del Pep Summer Camp, el campus de futbol que organitza Pep Guardiola a Rialp. El complex té una plantilla d’uns trenta treballadors, la majoria dels quals habitants dels municipis de la zona, tot i que pot augmentar les setmanes en les quals es dispara la demanda.L’establiment és a l’avinguda Flora Cadena, empresària local que, precisament, va posar en marxa a mitjans dels anys seixanta del segle passat l’hotel Condes del Pallars, considerat el primer complex hoteler de la comarca. També va ser promotora en la mateixa època de l’estació d’esquí de Llessui, que va funcionar fins a finals de la dècada dels vuitanta. Aquestes dos iniciatives es consideren precursores del gir econòmic de la comarca cap al turisme. Cadena va dirigir el Condes del Pallars fins que la va rellevar Josep Messegué, que anys després seria alcalde de Rialp i fundador de l’estació d’esquí Port Ainé.