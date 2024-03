«Les obres no serveixen si els veïns se'n van»

Quina és la prioritat inicial del seu primer mandat?

La part humana, aconseguir un millor arrelament entre els veïns del municipi. Hem començat fent activitats que ajudin a conèixer-nos i a generar comunitat perquè a Montoliu som cinc pobles allunyats entre si. En tot el municipi no hi ha ni un bar per tenir un punt de trobada. Si aconseguim configurar un grup unit, podem plantejar-nos altres objectius. Les infraestructures que puguem fer serveixen de poc si al final la gent abandona el poble. Per això em plantejo una primera acció d’unir el municipi i que sigui aquest el que digui el que vol.

El futur està en l’agricultura?

Abans que ser alcaldessa soc agricultora, un ofici que es troba en perill d’extinció perquè es dona l’esquena al sector primari. Per una altra banda, hi ha les propostes d’energia eòlica massificada que posen en perill el futur del territori. El primer dia que vaig anar al consell comarcal ja van dir que no farien al·legacions sobre els nous projectes eòlics que vinguin a la Segarra. Això no va a favor de preservar el territori, la despoblació ens fa candidats als projectes que ningú no vol. Crec que a la Segarra no hi ha solidaritat entre els diferents municipis. Un paisatge carregat de molins afectarà tothom i haurien de ser conscients d’això. El pitjor és que no s’ha demanat opinió ni als veïns ni tampoc als ajuntaments.

Tenen xarxa de fibra òptica?

Una empresa, Aircom, està començant a desplegar la xarxa de fibra aèria. Serà un avenç.

Com estan en habitatge?

Hi ha massa cases mausoleu que estan tancades, a les quals venen una vegada cada dos anys per arreglar la teulada. Ni es venen ni es lloguen. La normativa de la Generalitat no ajuda a impulsar el lloguer o la venda, atès que l’increment de l’IBI a les cases tancades només s’aplica a grans tenidors. És una eina que no serveix per a res.

Perden veïns?

No. Pugen amb gent de fora, de l’entorn de Barcelona. Els neorurals donen més importància al que tenim i cal donar-los més oportunitats. Hi ha cases rurals i terres que s’abandonen. Així, s’hauria de donar facilitat al seu accés a neorurals per evitar d’aquesta manera que tot acabi en mans de quatre tenidors de terres i quatre grans empreses eòliques. Aquest no és el futur que volem. El que volem són petits emprenedors, gent que faci ametlles i que tanqui el cercle com fa Dalit Natura o la Garbiana a Tarroja o amb la carn ecològica de Martí Verdés de Gàver. Vivim una globalització ferotge i cal començar a posar-hi remei.