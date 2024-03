El temporal de neu més important d'aquest hivern talla carreteres i tanca pistes d'esquí

Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA Els nens jugant a la neu a Llessui. - EDGAR ALDANA

A pocs dies que l’hivern arribi a la fi, el major temporal de neu de l’hivern va fuetejar ahir les comarques del Pirineu deixant gruixos de neu de més de mig metre i amb nombroses afectacions en el trànsit i va tancar estacions d’esquí. La nevada va obligar a utilitzar cadenes per circular per una trentena de carreteres i es van registrar diversos despreniments de roques sobre les calçades que van afectar la circulació (vegeu el desglossament). El més greu, el que va tallar l’Eix Pirinec, la carretera N-260 entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal (Baix Pallars). Els Mossos d’Esquadra van desviar el trànsit per la carretera L-503, que connecta Senterada amb Peramea i que passa per la Pobleta de Bellveí, que va quedar col·lapsada per l’excés de trànsit i per acumulació de neu. En aquesta carretera es van registrar retencions fins ben entrada la tarda, segons el Servei Català de Trànsit. A la nit, el trànsit es va desviar pel port del Cantó (N-260) i la C-14. Malgrat que la carretera va quedar lliure al llarg de la mateixa tarda, el subdelegat del Govern central, José Crespín, va informar els alcaldes de la zona que la via seguirà tallada fins que tècnics del ministeri de Transports inspeccionin el lloc avui a primera hora. L’acumulació de neu va obligar a prohibir la circulació de camions per l’N-230 entre Vilaller i Vielha, per l’N-260 entre el Pont de Suert i Sarroca de Bellera i entre Ribera d’Urgellet i Sort. La cota de neu va baixar fins als 700 metres, de forma que Protecció Civil va activar la fase d’alerta del Neucat a les comarques del Pirineu i el Prepirineu. En cotes altes les nevades van ser més importants, arribant a forçar el tancament de les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé. Fonts de FGC van explicar que està previst que les estacions obrin avui sense incidències. L’estació de Tavascan va haver de demorar l’obertura dels seus remuntadors per risc d’allaus, però va obrir després de dur a terme allaus controlades. A l’estació de Port del Comte, al Solsonès, una avaria elèctrica va deixar el complex paralitzat, sense electricitat ni cobertura de telefonia. Aquest incident va provocar l’aturada dels telecadires i remuntadors i va atrapar alguns dels esquiadors que van haver de ser evacuats a mig matí per membres de la mateixa estació i gràcies al motor d’evacuació. Ahir al complex hi havia més d’un miler de persones. La nevada va ser copiosa en cotes més baixes del Solsonès com a la Llosa del Cavall o Sant Llorenç de Morunys. Des de primera hora del matí els operaris de carreteres van treballar amb les màquines llevaneu per deixar netes les calçades. L’alcalde de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, va assegurar que feia anys que no es registrava una nevada com la d’ahir, amb més de 50 centímetres de neu. Passat el migdia, la gran nevada es va convertir en pluja intensa.

El temporal de neu i pluja que va fuetejar ahir les comarques lleidatanes va provocar també que es registressin almenys vuit despreniments de pedres i roques que van afectar la circulació de diverses carreteres del Pirineu i el Prepirineu. Les vies més afectades van ser l’Eix Pirinec, l’N-260 entre la Pobla de Segur i Baix Pallars, a la zona de la Font de la Figuereta, la C-1412b a la Baronia de Rialb; la carretera C-13 a Talarn; la C-1311 a Tremp, a Gavet de la Conca a la carretera L-911, a la carretera local de la Torre de Capdella, segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat.

El trànsit de l’N-260 va ser desviat per l’L-503, que va quedar col·lapsada i cap a la C-14 entrada la nit Els esquiadors atrapats a Port del Comte van ser evacuats per personal de la mateixa estació

En la majoria dels casos només amb la intervenció dels Bombers va ser suficient per netejar les calçades i restablir la circulació amb normalitat, tret de l’N-260, on fins avui no està previst que s’avaluï el pendent des d’on es va desprendre la roca i se’n determinarà l’obertura de la carretera al trànsit. L’acumulació d’aigua a les muntanyes després d’episodis de sequera provoca moviments de terra en els pendents que esquerda les roques i acaben caient. Lleida va registrar 115 despreniment de roques a la carretera el 2018, un any rècord de pluja, i les comarques del Jussà i el Sobirà van ser les més perjudicades pels moviments de terreny sobre les carreteres.

Conductors atrapats al túnel del Cadí i Junts demana explicacions

Les intenses nevades a la Cerdanya i el Berguedà van complicar la circulació a la C-16 i van provocar que diversos vehicles es quedessin atrapats per la neu en aquesta zona. Ho va denunciar Junts, que va demanar la compareixença al Parlament del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per donar explicacions. En aquest sentit, van criticar una “falta de previsió”. Les pluges dels últims dies i la neu caiguda beneficiaran ben aviat les reserves dels pantans quan encara està sortint d’una prolongada sequera que ha afectat greument la conca del Segre. Si en cotes altes de Boí i Espot va caure mig metre de neu, a Vilanova de Meià van ser 31 litres d’aigua i a Solsona, 30 més.

Demanen precaució davant del perill d’allaus

El Centre de Lauegi aranès va qualificar ahir de “complicada” la situació de perill d’allaus al Pirineu arran del temporal, amb especial atenció a les plaques de vent i de neu recent, que seran generalitzades i fràgils. El grau de perill era ahir marcat a Lleida, a l’espera del butlletí per avui, mentre que Andorra va activar una prealerta indicant un perill “molt fort” de grau 4 sobre una escala de 5.

Turistes perden el control del seu cotxe a la C-28

Els Bombers van haver d’ajudar ahir els serveis d’assistència a la carretera a desencallar un cotxe encastat a la tanca protectora de la C-28 al port de la Bonaigua. El conduïen una parella de turistes que va perdre el control del vehicle per la neu acumulada a la calçada i va haver de ser rescatada pels Bombers.

Nevada copiosa a Sant Llorenç de Morunys

A Sant Llorenç de Morunys feia anys que no es registrava una nevada d’aquestes característiques, on les màquines llevaneu van haver de treballar durant tota la jornada per netejar les carreteres d’accés al municipi. Es van acumular entre 30 i 50 centímetres de neu en diferents zones de la comarca del Solsonès. La neu va tenyir de blanc l’entorn del pantà de la Llosa del Cavall, segons va avançar TV3.

Fins a 50 centímetres de neu i 30 litres d’aigua

La nevada va deixar ahir uns gruixos d’entre trenta i cinquantacentímetres de neu nova, a la Vall de Boí i en cotes altes del Pallars. La nevada va ser generosa també a la zona sud del Pirineu, com per exemple a la Seu d’Urgell o el Pont de Suert. Quant a les pluges, van ser generalitzades i allunyen a Lleida el fantasma de la sequera. A Camarasa van ser 21 litres i a Lleida, més de 6.