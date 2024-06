Un nou projecte de FiraTàrrega apropa la programació de teatre arreu de la demarcació de Lleida

detail.info.publicated redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Apropar les arts escèniques i facilitar la programació de teatre arreu de la demarcació de Lleida és l'objectiu del nou projecte Lleida Escena impulsat per FiraTàrrega. En el marc de la jornada inaugural de la Fira del Teatre, el dia 5 de setembre, la iniciativa ha convocat 231 municipis d'arreu de la demarcació perquè coneguin les possibilitats de programar teatre en places, carrers i auditoris, així com agents que els acompanyin en el procés. A més, el projecte presentarà 10 propostes escèniques adaptades a les necessitats dels diferents municipis i que no requereixen d'una gran tècnica o escenografia per afavorir la seva programació. Dels 231 municipis convidats a la jornada, FiraTàrrega espera la participació d'una cinquantena.

La iniciativa neix en forma de projecte pilot per promoure l'activitat cultural als municipis de la demarcació de Lleida, independentment de les seves dimensions. Tot i això, part de la iniciativa se centra en donar a conèixer les diferents possibilitats que ofereix el teatre als pobles "que no estan acostumats a programar o que estan fora d'aquest sistema", segons ha apuntat la directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Llorete. D'aquesta manera, un dinar de networking amb la participació dels ajuntaments convocats a la jornada serà la prèvia d'una sessió de dues hores on es presentaran els 10 projectes escènics susceptibles de ser programats a les seves places, carrers, auditoris o teatres.

Amb aquest projecte, FiraTàrrega preveu establir els primers llaços d'una xarxa d'arts escèniques, agents culturals i programadors del territori per mantenir-los en contacte permanent. El projecte compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) amb una aportació de 12.000 euros.