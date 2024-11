L'exconseller Lluís Puig es persona a una comissaria de Brussel·les i se li notifica el judici per les obres de Sixena

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exconseller de Cultura i diputat de Junts, Lluís Puig, s'ha personat aquest dimecres a una comissaria de la policia de Brussel·les en què li han notificat la citació pel judici pel cas Sixena, segons ha avançat el digital 'El Nacional' i ha confirmat l'ACN. La policia belga va trucar a l'exconseller perquè acudís a recollir la citació, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ajornés dilluns el judici per no haver pogut citar l'ex alt càrrec de la Generalitat, que viu a Brussel·les des del 2017. La vista oral estava assenyalada per al 21 i 22 de novembre i ara s'ha traslladat al 20 i 21 de febrer del 2025.

Puig està acusat de desobediència per negar-se a entregar 44 obres d'art dipositades al Museu de Lleida enmig de les tensions entre les administracions catalana i espanyola pel procés sobiranista.