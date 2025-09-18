L'Aragó denuncia humitats a les pintures del Sixena i el MNAC ho nega "categòricament"
El museu precisa que "només hi ha taques d’humitat antigues en el suport de fusta de les pintures, un fet que està perfectament documentat"
El Govern d’Aragó ha assegurat aquest dijous que han aparegut humitats a les pintures de Sixena al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), una cosa que el centre barceloní ha negat "categòricament". El director general de Cultura del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, ha denunciat a Saragossa la "desatenció" de les pintures de Sixena per part del MNAC, per justificar "la necessitat d’accelerar el trasllat".
En declaracions a EFE, el MNAC ha negat "categòricament" que hi hagi humitats a la sala 16 del museu que afectin a les pintures murals i ha precisat que "només hi ha taques d’humitat antigues en el suport de fusta de les pintures, una cosa que està perfectament documentada i de la qual la tècnica enviada per l’Executiu aragonès estava informada."
El director general de Cultura d’Aragó ha assegurat que "amb tota seguretat" les humitats "són posteriors a la instal·lació d’aquestes pintures en el suport actual".
El propi museu va encarregar recentment un estudi sobre la situació del suport de fusta que conclou que "està totalment sec".
El MNAC ha admès que també hi ha "pintura escantellada, però no a la sala 16 ni a les pintures, sinó en l’arquitectura original del Palau Nacional de l’Exposició Internacional de 1929, que quan es van traslladar les pintures romàniques al seu enclavament actual als anys 90 no es van repintar ja que la museografia deixava aquesta part oculta a la vista".
