Més de 1.000 tractors i uns 2.000 pagesos participen en les protestes als principals punts de distribució del país

Més de 1.000 tractors, uns 500 vehicles i unes 2.000 persones s’han mobilitzat aquest dimarts en diversos punts estratègics de la distribució de productes com el Port de Tarragona, Mercabarna, l’AP-7 o l’Eix Transversal, segons ha informat Unió de Pagesos. Els manifestants al Port de Tarragona, on hi ha mig miler de tractors, tenen previst quedar-se a dormir allà, igual que els de l’AP-7 a Pontós, a l’Alt Empordà. D’altra banda, els pagesos que han bloquejat Mercabarna han pactat alliberar els dos carrils d’entrada afectats durant aquesta tarda. Aquest dimarts també hi ha talls a la C-17 i la C-25, així com a la frontera del Coll d’Ares.

Al tall de l’AP-7, a Pontós, els pagesos han aparcat tractors i instal·lat barricades des d'on cremen troncs i pneumàtics. La protesta obliga Trànsit a fer desviaments. Així, en sentit sud, els vehicles han de sortir a Figueres sud, mentre que en sentit nord, cap a la frontera, els Mossos obliguen camions i cotxes a desviar-se per la sortida de Vilademuls. Amb tot, la N-II també segueix tallada, entre Vilamalla i Pontós, de manera que la ruta cap a la Jonquera i l’estat francès és complicada. La policia també obliga els camions que venen de França al Portús a no entrar a l’autopista.

Les mobilitzacions també tallen aquest matí la C-38 a Molló (Ripollès), és a dir, el pas fronterer del coll d’Ares. Els pagesos tenen previst fer-hi una concentració conjunta amb agricultors de l’estat francès.

A la demarcació de Barcelona, la C-17 es troba tallada entre les masies de Voltregà i Vic en sentit nord; i a la C-25 a Gurb. En aquesta via, es fan desviaments per la sortida 176 en sentit Girona i per la sortida 183 en sentit Lleida. Per la seva banda, la C-37 està tallada a Manleu.

Els pagesos reclamen de nou la reducció de la burocràcia per a la seva feina del dia a dia o la competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres. La setmana passada els ja van dur a terme diverses marxes lentes fins arribar al centre de Barcelona, on dimecres es van reunir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès; i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

L'endemà dijous, una representació dels pagesos va reunir-se amb representants dels grups polítics i amb la presidenta del Parlament, que els va rebre al seu despatx. Arran de les trobades van arrencar tres compromisos: revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d’ajuts. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, Comuns i Cs es va segellar en una proposta de resolució que es portarà a la mesa.

En relació a la reducció de la burocràcia, el conseller Mascort va assegurar divendres que la previsió és que el portal únic comenci a funcionar a finals de març. Segons va dir, ara es troba en una fase beta i s'ha deixat als pagesos que la testegin i facin observacions sobre el seu funcionament.

Un tractor se situa davant del pòrtic d'accés de mercaderies del port de Tarragona

