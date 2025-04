Renda 2024: comença la campanya amb Bizum com a novetat per al pagament

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Des d’aquest dimecres els contribuents poden presentar la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de Patrimoni de manera electrònica per rendir comptes amb Hisenda. La campanya, que s’allargarà fins al 30 de juny, arriba amb modificacions operatives i tècniques. Entre les novetats, destaca que a les persones que els surti a pagar ho poden fer, per primera vegada, mitjançant Bizum i targeta bancària. D’altra banda, aquest any s’ha actualitzat el llindar d’ingressos que exclou l’obligació de declarar i s’ha situat en 15.876 euros a l’any si es cobra de dos pagadors. Aquest increment va en línia amb l’augment de l’SMI aprovat durant l’exercici anterior.

La campanya de la declaració de la renda i patrimoni del 2024 dona el tret de sortida aquest dimecres. Pel que fa al calendari, per requerir assistència telefònica caldrà esperar fins al 29 d’abril per concertar cita prèvia i fins al 6 de maig per a presentar la declaració per aquesta via. No serà fins al 29 de maig que es podrà sol·licitar una atenció presencial a les oficines, que acceptaran presentacions des del 2 de juny. El 25 de juny serà l’últim dia per domiciliar el pagament si la declaració surt a ingressar.

Els gestors recomanen als ciutadans que revisin l’esborrany que facilita l’Agència Tributària, comprovin les dades que conté i rectifiquin el que calgui. “Les dades fiscals poden tenir errors i, de fet, tradicionalment sempre n’hi ha”, diu el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Josep Ribó, en una entrevista amb l’ACN.

Està obligat a presentar la declaració tothom que hagi ingressat més de 22.000 euros d’un sol pagador o 15.876 euros de dos o més pagadors. També els beneficiaris de l’ingrés mínim vital i els autònoms, independentment del volum d’ingressos.

Pel que fa als aturats, finalment el govern espanyol ha exclòs els beneficiaris de la prestació de desocupació de presentar la declaració per mantenir els ajuts. El Ministeri d'Hisenda va aclarir que no es comprovaria quins aturats no declaraven l'IRPF i el de Treball va assegurar que els desocupats continuarien rebent la prestació encara que no presentessin la declaració de la renda.

Ribó explica que la modificació encara està pendent de fixar-se per llei i per aquest motiu recomana als aturats que dubtin si els interessa més presentar la declaració o no, que la presentin. “Potser fan alguna cosa que no és necessària, però segur que mal no els n’hi farà cap”, defensa el gestor.

Més beneficis per donacions

En la campanya del 2024 destaca que s’han millorat els beneficis fiscals per les donacions a entitats sense ànim de lucre. El percentatge de deducció del 80% de la quota d’IRPF s’aplicarà sobre els 250 primers euros de donatius, un increment respecte als 150 euros anteriors. Quan se superi aquest llindar, la deducció és del 40% (abans del 35%) i s’eleva fins al 45% quan en els dos períodes impositius anteriors ja s’hagin registrat donatius iguals o superiors en favor de la mateixa entitat.

En el capítol de deduccions, s’ha ampliat el termini per deduir-se les reformes per millorar l’eficiència energètica dels habitatges -són les mateixes que l’any passat- i també per la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega, amb una reducció del 15% del valor de la compra amb una base màxima de 20.000 euros. Ribó preveu que aquesta darrera enguany s’aplicarà “de forma bastant important”.

Reduccions per lloguer

Entre les noves reduccions que s’apliquen, hi ha la deducció al capital immobiliari que es va aprovar a la llei d’habitatge del 2023, que amplia del 50% al 90% en funció de determinats requisits com ara que el pis se situï en una zona tensionada i el propietari hagi reduït el preu més del 5%. La reducció serà del 70% si es tracta d’habitatges que es lloguen per primera vegada a inquilins d’entre 18 i 35 anys i del 60% si els habitatges s’han rehabilitat els dos anys anteriors.

També ha augmentat la reducció dels rendiments del treball, de 6.498 euros a 7.302 euros.

Les quantitats destinades a sufragar els danys ocasionats per la dana estan exemptes de tributació.

Plataformes de pagament

Com a novetat d’aquest any, l’Agència Tributària facilita el pagament de l’IRPF amb Bizum i targetes bancàries de crèdit i dèbit.

Relacionat amb el Bizum, els pagaments mitjançant aquesta via s’han de declarar si la suma anual supera els 10.000 euros. Com en els últims anys, Hisenda també inclou en les dades fiscals pagaments fets a plataformes de segona mà, com Wallapop o Vinted, quan les operacions fetes superin els 2.000 euros o les 30 transaccions a l'any. A banda d'aquestes operacions, també cal declarar els guanys o pèrdues per la venda de criptomonedes.

A més, també s’ha simplificat la possibilitat de modificar o completar una declaració ja presentada, sense haver d’esperar que acabi la campanya mitjançant una autoliquidació rectificativa en lloc d’una declaració complementària.

Mutualistes jubilats

Sobre els mutualistes jubilats, que han estat objecte de debat en les últimes setmanes, finalment Hisenda els tornarà l’IRPF en un sol pagament durant aquest 2025 -i no en diversos terminis fins al 2028-, després que el Tribunal Suprem els reconegués el dret d’obtenir la devolució dels pagaments efectuats indegudament. Ara bé, els gestors avisen que, de moment, l’anunci de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, no s’ha concretat en un canvi normatiu.

Deduccions per fills

Les mares amb una feina i amb menors de tres anys a càrrec es poden deduir fins a 1.200 euros per fill en el tram estatal. Pel que fa al tram autonòmic, a Catalunya es pot aplicar una deducció de 150 euros per naixement o adopció de fills en declaració individual i 300 euros en la conjunta. Si el contribuent forma part d’una família monoparental, la deducció és de 300 euros.

Deduccions autonòmiques

Al tram autonòmic de l’IRPF s’hi poden aplicar deduccions per naixement de fills, lloguer d’un habitatge habitual, per préstecs d’estudi universitari, per viduïtat, per donacions a entitats que fomentin la llengua catalana o occitana i també per entitats de recerca i innovació, en benefici del medi ambient i de conservació del patrimoni, per rehabilitacions d’habitatge habitual, per inversions d’un ‘bussiness angel’, o per l’obligació de presentar la declaració pel fet de tenir més d’un pagador, entre altres.

La rebaixa de l’IRPF per les rendes de fins a 33.000 aprovades pel Govern la setmana passada al Consell Executiu no s’aplicarà fins a la campanya de l’any vinent, quan es farà la declaració corresponent al 2025.

Tampoc s’aplicarà en aquesta l'acord per la tributació dels treballadors que cobren el Salari Mínim Interprofessional (SMI), una qüestió relativa a la campanya del 2025 i que ha provocat un xoc entre PSOE i Sumar.

En la campanya del 2023, l’Agència Tributària va rebre 4,18 milions de declaracions de la renda a Catalunya, un 5,1% més que en la campanya de l'any anterior.

Una campanya que posarà a prova l’ATC

La campanya de la renda que comença aquest dimecres també posarà a prova l’Agència Tributària de Catalunya, que ha incorporat 102 persones per a fer assessorament presencial i telefònic als contribuents en 36 oficines repartides pel territori. Aquest organisme és el que gestionarà els impostos a Catalunya i assumirà l’IRPF al llarg del 2026, segons el pacte entre PSC i ERC que va fer possible la investidura de Salvador Illa. Per “guanyar múscul” i preparar-se, la campanya d’enguany servirà com a banc de proves per avaluar les capacitats de cara a l’any vinent. També s’estan incorporant progressivament més tècnics i gestors.