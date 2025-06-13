El fundador de Movetia destaca que "competir en preu és fàcil, competir en qualitat és difícil"
Jordi Termes descarta haver creat Bizum i assenyala els bancs com els impulsors
El fundador de Movetia, Jordi Termes, ha destacat que "competir en preu és fàcil, competir en qualitat és difícil", amb referència a les empreses de nova creació que s’han d’enfrontar a companyies grans consolidades. Ho ha dit aquest divendres en una conferència realitzada en la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a La Seu d’Urgell des d’aquest dijous. Termes ha subratllat que les empreses de creació recent han de saber aprofitar les seues fortaleses per poder guanyar a l’hora d’aconseguir nous projectes i clients. Ha explicat que el model d’èxit de les empreses es basa en tres grans punts: el model d’innovació, l’equip i els clients.
Sobre la plantilla, ha assenyalat que "no es poden fer grans coses sense un bon equip", i ha assenyalat que en les relacions a llarg termini amb els clients, tant personals com professionals, els moments en què hi ha equivocacions són clau. Termes ha repassat la història de Movetia, des de la seua fundació el desembre del 2011 fins a la venda de l’empresa a Vass el maig de 2022. Ha explicat que aquesta venda es va donar per "la gran responsabilitat" amb els clients i empleats i que havia de garantir el creixement que l’empresa necessitava.
Bizum
Termes ha descartat que se li pugui considerar el creador de l’aplicació Bizum –com es va publicar en alguns mitjans el 2024–: "No soc el creador, nosaltres treballem per projectes. A qui cal donar les gràcies a les entitats financeres. Si no volen que existeixi, Bizum no hauria existit". Ha destacat que Movetia també va crear la primera aplicació que permetia el pagament a través dels telèfons mòbils a Espanya i va ser la primera empresa catalana en desenvolupar projectes de mobilitat al sector de l’automòbil.
Candidatura al Barça
D’altra banda, i sobre la seua futura candidatura a la presidència del FC Barcelona, ha dit que els empresaris haurien de fer una reflexió per ser els següents en gestionar el club i fer-ho "millor que ara. S’ha de gestionar com una empresa seriosa".
