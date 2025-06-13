Berruezo, de Deloitte, estima en un centenar les empreses emergents a Andorra i valora les seues iniciatives
Insta a "bastir ponts" entre emprenedors i el teixit empresarial
El director de Deloitte a Andorra, David Berruezo, ha estimat en un centenar les empreses emergents que la companyia ha identificat a Andorra i ha destacat "iniciatives interessants" al país, com l'Andorra Business Market, que ja ha celebrat quatre edicions. Ho ha dit aquest divendres en una taula rodona en la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a La Seu d’Urgell.
Berruezo ha subratllat l’ecosistema de les empreses emergents a Catalunya, amb unes 2.300 empreses emergents actualment, el que representa més de la meitat de tot Espanya, i ha instat a "establir ponts entre l’emprenedoria i el teixit empresarial perquè el Pirineu es converteixi en un territori d’innovació".
Per la seua part, el managing director de StartMeUp Deloitte, MarioTeijeiro, ha abordat la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) al sector empresarial i ha apuntat a "reduir el consum energètic de l’IA generativa". Tanmateix, ha ressaltat la importància d’aquestes noves tecnologies en l’abordatge de noves malalties i la detecció primerenca de malalties com la demència, una cosa que seria "realment bona" per al camp de la investigació.
Cellab
Durant la taula rodona, el ceo de Cellab, Àlex Marfany, responsable d’un laboratori farmacèutic de 1.000 metres quadrats ubicat a Andorra, s’ha centrat a explicar el potencial de les teràpies avançades en la investigació de malalties que actualment no tenen cura. "Una de les nostres tasques és aïllar cèl·lules que no compleixen les seues funcions i modificar-les genèticament per potenciar alguna de les seues virtuts. Amb això, fem un cultiu cel·lular per desenvolupar el tractament de pacients, per exemple, oncològics", ha detallat. Marfany subratlla que el repte del sector és abaratir el cost d’aquests tipus de tractament, que en aquests moments "és altíssim".
Uniscool
La ceo d’Uniscool, Montse Vilarrubí, ha presentat aquesta 'spin-off' de la Universitat de Lleida centrada en la tecnologia de refrigeració electrònica, aplicada en casos d’ús com els semiconductors avançats, centres de dades i electrònica. "Ens volem enfocar en clients dels sectors de la intel·ligència artificial o fabricants de semiconductors i ja hem llançat una ronda d’inversió i atret a possibles inversors", ha assenyalat.
Accexible
La fundadora i ceo d’Accexible, especialitzada en la combinació d’IA, lingüística i la veu, Carla Zaldúa, ha mostrat un exemple de com aquesta tecnologia intervindrà en el futur de les empreses i de la salut de les persones. "Som una plataforma per a la detecció precoç i seguiment de malalties mitjançant l’anàlisi de la parla. Tenim 18 assajos clínics i tenim deu publicacions científiques publicades", ha explicat.
Imascono
El cofundador d’Imascono, Pedro Lozano, ha donat a conèixer el seu projecte de desenvolupament de productes interactius per a les empreses, des de pimes fins grans empreses internacionals. "Ajudem a humanitzar la tecnologia perquè les empreses siguin més eficients a través d’un ecosistema virtual 3D, enfocant-nos en sectors com el turisme, la salut, la banca o la indústria", ha exposat.
Dapibus
Finalment, el cofundador de l’empresa emergent Dapibus, que fabrica aliments per a animals i fertilitzants, Arturo Almazor, ha aprofundit sobre la importància del poder bioconvertidor de les larves d’insecte. "Són animals que ens engreixem, les processem i fabriquem un producte acabat ric en proteïnes, una nova font alternativa a les existents, i per fer fertilitzant", ha indicat.
Economia
Illa defensa des de la Trobada al Pirineu que cal "més Europa" per fer front al nou ordre mundial
redacció / agències
Economia
La prestigiosa psiquiatra Marian Rojas Estapé: “La societat està contaminada d’estrès”
Cynthia Sans