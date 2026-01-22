El sector del transport reclama solucions urgents pel tall entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia de l'AP-7
Els transportistes critiquen la manca d'inversions en infraestructures viàries i alerta sobre el perjudici per a les empreses durant aquests dies de tall
Els transportistes de Catalunya han exigit una resposta immediata a les administracions davant el tall de l'autopista AP-7 en sentit sud, un tram clau de connexió entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. La via ha quedat inoperativa des de dimecres per les revisions que s'estan fent al pont que va quedar afectat pel despreniment d'un talús, que va provocar l'accident de tren de l'R4 a Gelida, amb una persona morta i 5 ferits greus.
El president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, assenyala que les vies alternatives a l'autopista són "insuficients" i per això demana que es facin "les inversions necessàries" per assegurar que no hi ha afectacions quan hi ha incidents a l'AP-7. Ayach recorda que en el que va d'any l'autopista ha estat tallada set dies i això ha generat un perjudici "evident" al sector.
Resignació i cert malestar entre els transportistes catalans per patir "un nou tall". Des del sector deixen clar que la seguretat és el més important, però reclamen a les administracions "celeritat" per tal d'arreglar el problema que afecta la via i que obliga a tallar-la des d'aquest dimecres.
Des de la CETCAT encara no han calculat el perjudici econòmic, però assenyalen que les afectacions "hi seran segur" i repercutiran a les empreses. Un dels problemes principals, explica el president de CETCAT, Eduard Ayach, és que les vies alternatives a l'autopista "són insuficients" per garantir el servei amb normalitat.
"Estem parlant que els sectors econòmics portem molts anys reclamant més ampliació de l'AP-7, el quart cinturó i vies alternatives. Creiem que la mobilitat i les infraestructures són insuficients", ha lamentat Ayach, que recorda que ja van viure una situació similar l'any passat a l'Eix Transversal, per la reparació del viaducte d'Osormort a Osona.
La situació ha portat al president de la CETCAT a demanar a les institucions "que facin bé la seva feina" i recorden que són "el principal sector afectat" quan es produeix un tall de carretera, especialment l'AP-7 que és la via més utilitzada pels transportistes.
En aquest sentit, Ayach ha denunciat que aquest any han patit, de moment, set talls a l'autopista, entre les reivindicacions dels pagesos a Pontós i ara amb el problema que ha sorgit a Gelida.
"Seria un col·lapse"
Malgrat tot, des de la CETCAT celebren que es desestimés la possibilitat de tallar l'AP-7 en els dos sentits de la marxa, tal com s'havia plantejat inicialment. "En el cas que s'hagués de tallar en els dos sentits de la marxa seria un col·lapse monumental", ha detallat.
L'autopista AP-7 es troba tallada en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia des de poc després de les sis de la tarda d'aquest dimecres. El tall s'espera que duri dies perquè s'ha detectat que hi havia algun risc d'esfondrament a la zona on dimarts va tenir lloc l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida.
El Ministeri de Transports havia demanat inicialment tallar l'autopista en els dos sentits, però s'ha acordat fer-ho només en sentit sud per l'afectació per a la mobilitat que suposaria una restricció total.