Diferències clares entre barris a la ciutat de Lleida: el preu per m² del més car gairebé triplica el més barat
Un mapa interactiu del Portal Estadístic del Notariat mostra les dades reals de compravenda a tot l'Estat, amb diferències notables entre barris
El Portal Estadístic del Notariat ha posat en marxa una plataforma digital interactiva que permet consultar els preus reals de compravenda d'habitatges a tot l'Estat espanyol. La demarcació de Lleida registra el preu mitjà més baix de Catalunya, amb 1.123 euros per metre quadrat, una xifra que se situa per sota de la mitjana estatal de 1.909 euros i també inferior a les comarques veïnes d'Osca.
La nova eina, d'accés gratuït i obert al públic, es fonamenta en les dades contingudes a les escriptures notarials de compravenda i ofereix informació transparent sobre els imports reals de les transaccions immobiliàries, no els de simple oferta. Aquesta característica converteix el mapa en una eina valuosa per a compradors potencials i professionals del sector, ja que facilita la comparativa entre diferents zones geogràfiques amb dades verificades.
Barcelona lidera els preus autonòmics amb 2.702 euros per metre quadrat, seguida de Girona amb 2.165 euros i Tarragona amb 1.461 euros, totes per sobre de la demarcació lleidatana.
La capital del Segrià mostra contrastos notables entre els seus diferents barris pel que fa al preu de l'habitatge. Ciutat Jardí encapçala la classificació com el barri més car amb 2.733 euros per metre quadrat, mentre que el Centre Històric es posiciona com el més econòmic amb 941 euros, gairebé una tercera part del primer.
Els codis postals 25002 i 25003, que aglutinen la resta del Centre Històric, Gardeny, la Mariola i Joc de la Bola, presenten una mitjana similar que supera lleugerament els 1.000 euros per metre quadrat. Per la seva banda, barris com Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta oscil·len entre els 1.300 i 1.400 euros per metre quadrat.
Naut Aran, al podi dels municipis més cars de l'Estat
La província lleidatana compta amb Naut Aran com un dels municipis amb els preus més elevats de tot el territori espanyol. Aquest municipi aranès assoleix un import de 6.034 euros per metre quadrat i un preu mitjà per immoble de 808.290 euros, situant-se al podi estatal.
Els municipis més econòmics de Catalunya són lleidatans
A l'extrem oposat de la taula, tres municipis de Lleida lideren el rànquing dels habitatges més assequibles de Catalunya. Belianes registra el preu més baix amb 167 euros per metre quadrat, seguit molt de prop per Vilanova de la Barca amb 168 euros i L'Albagés amb 182 euros, segons les dades publicades pel portal notarial.
Economia
Tres municipis de Lleida, els que tenen el preu per metre quadrat més baix de Catalunya, segons els notaris
JOSEP RIBA SALVANY