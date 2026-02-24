Tres municipis de Lleida, els que tenen el preu per metre quadrat més baix de Catalunya, segons els notaris
Els tres pobles no superen els 200€/m² de mitjana en les seues compravendes d'immobles
El Portal Estadístic del Notariat ha posat en marxa un mapa interactiu que permet consultar els preus reals de l'habitatge a tot l'Estat espanyol, basant-se en les escriptures de compravenda autoritzades davant de notari. La plataforma digital, d'accés gratuït i universal, mostra de forma visual i transparent els imports efectius de transacció, no els d'oferta, cosa que facilita la comparativa territorial i es converteix en una eina de referència per a compradors i professionals del sector immobiliari.
Les dades revelen que la demarcació de Lleida registra el preu mitjà més econòmic de Catalunya, amb 1.123 euros per metre quadrat. Aquesta xifra se situa per sota de Barcelona (2.702 €/m²), Girona (2.165 €/m²) i Tarragona (1.461 €/m²), i també queda per sota de la mitjana estatal, que se situa en 1.909 euros per metre quadrat. Fins i tot la província oscenca supera lleugerament Lleida, amb 1.186 euros per metre quadrat.
Pel que fa als municipis lleidatans més econòmics de Catalunya, Belianes encapçala la llista amb 167 euros per metre quadrat, seguit de Vilanova de la Barca amb 168 €/m² i L'Albagés amb 182 €/m², segons la informació publicada per l'eina notarial. La venda de cases i masies amb molta superfície de metres quadrats a un preu assequible, moltes vegades per l'antiguitat d'aquestes, provoca que els preus d'aquests municipis aparegui tan assequible al mapa.
A l'altre extrem de la taula, Naut Aran se situa entre els municipis amb els preus més elevats de tot l'Estat espanyol. Aquest municipi aranès arriba als 6.034 euros per metre quadrat, amb un preu mitjà per immoble de 808.290 euros, una xifra que contrasta radicalment amb la resta de la demarcació lleidatana.
Diferències notables entre barris de la ciutat de Lleida
A la capital del Segrià, les diferències de preu entre barris resulten molt significatives. La dada més il·lustrativa és la que compara Ciutat Jardí, el barri més car amb 2.733 euros per metre quadrat, i el Centre Històric, el més econòmic amb 941 €/m², on el primer gairebé triplica el valor del segon.
Economia
Diferències clares entre barris a la ciutat de Lleida: el preu per m² del més car gairebé triplica el més barat
JOSEP RIBA SALVANY
Els codis postals 25002 i 25003, que corresponen a la resta del Centre Històric i Gardeny, així com la Mariola i Joc de la Bola, mantenen una mitjana també relativament baixa que supera per poc els 1.000 euros per metre quadrat. La resta de barris de la ciutat, com ara Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta, oscil·len en una franja de preus que va dels 1.300 als 1.400 euros per metre quadrat.