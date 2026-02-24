Un nou mapa interactiu dona els preus d'habitatge per m² més precisos de l'Estat: un municipi de Lleida, al podi dels més cars de Catalunya
El mapa, ofert de manera gratuïta i oberta a tothom pel portal dels notaris, és una manera visual i senzilla per comparar preus de venda d'habitatges arreu del país
El Portal Estadístic del Notariat ha llançat un nou mapa interactiu que mostra els preus reals de l'habitatge a tot l'Estat espanyol. La plataforma digital, d'accés gratuït i obert a tothom, es basa en les dades contingudes a les escriptures de compravenda autoritzades davant de notari i ofereix una manera visual i senzilla per comparar els imports de venda d'immobles arreu del país.
Aquest nou mapa permet consultar de manera transparent els preus reals de compravenda, no els d'oferta, facilitant així la comparativa entre diferents zones geogràfiques i oferint una eina valuosa tant per a compradors potencials com per a professionals del sector immobiliari.
A la demarcació de Lleida, el preu mitjà se situa en 1.123 euros per metre quadrat, la xifra més baixa de Catalunya, per sota de Barcelona (2.702 €/m²), Girona (2.165 €/m²) i Tarragona (1.461 €/m²). Aquesta quantitat també queda per sota de la mitjana estatal, que arriba als 1.909 euros per metre quadrat, i fins i tot resulta inferior al preu d'Osca, amb 1.186 €/m².
Malgrat tenir un preu mitjà baix, la província de Lleida compta amb un municipi al podi dels més cars de tot l'Estat. Es tracta de Naut Aran, a l'Aran, amb un import de 6.034 euros per metre quadrat i un preu mitjà de 808.290 euros per immoble.
Aquesta xifra col·loca Naut Aran en la tercera posició dels municipis més cars de Catalunya, només superat per Cadaqués, a l'Alt Empordà, amb 6.176 €/m², i Torrent, un poble molt proper a Begur, al Baix Empordà, amb 6.912 €/m², que es confirma com el municipi amb els preus més elevats del territori català.
La presència de l'estació d'esquí de Baqueira Beret i la proliferació de segones residències a la zona han contribuït a disparar els preus del metre quadrat dels habitatges en aquest municipi aranès.
Els municipis més econòmics de Catalunya
A l'extrem oposat, tres municipis lleidatans encapçalen la llista dels més econòmics de Catalunya. Belianes registra un preu de 167 per metre quadrat, seguit de Vilanova de la Barca amb 168 €/m² i L'Albagés amb 182€/m², segons les dades publicades pel portal notarial.
Lleida ciutat presenta diferències molt altes de preus segons barris
La ciutat de Lleida té una diferència molt clara de preus depenent dels seus barris. La mostra més clara està entre el barri més car i barat: Ciutat Jardí (2.733€/m²) i el Centre Històric (941€/m²), respectivament, on el primer gairebé triplica el preu del segon.
Els codis postals 25002 i 25003 (la resta del Centre Històric i Gardeny i la Mariola i Joc de la Bola) tenen una mitjana també relativament baixa de preu per metre quadrat, superant per poc els 1.000€/m². La resta de la ciutat, inclosos els barris de Balàfia, Pardinyes, Cappont o la Bordeta, es mouen en la franja dels 1.300 als 1.400€/m².