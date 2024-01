L'Artesa de Segre s'imposa en el xoc lleidatà

Típic derbi amb poc futbol i molta emoció entre l’Artesa de Segre i l’Alguaire en què els tres punts es van quedar a la Noguera (2-0). Tres punts importantíssims que donen un respir als locals, després de sis partits sense conèixer la victòria, ni anotar un sol gol, i que juntament amb la derrota del Tàrrega davant del Borges, els permet obrir una diferència de 4 punts amb els blaugranes i ajuntar-se en un grup de fins a cinc equips a mitja taula, concretament en la dotzena posició de la classificació. Per la seua banda, l’Alguaire, que venia d’aconseguir la segona victòria en tota la temporada contra la Unificació Llefià per 1-0, s’enfonsa en l’última posició de la classificació amb vuit punts.

Al primer temps li va faltar gràcia i cap dels dos equips van arribar a inquietar els porters, amb excessiu toc de pilota al centre del camp. Encara que l’Artesa de Segre ho va intentar més i va tenir les ocasions més clares, l’Alguaire va saber defensar-se bé i va aconseguir no passar conflictes fins a la meitat del matx.En la segona part, els locals van trobar el camí del gol en el minut 48 amb una diana d’Àlex Guardia (1-0), sorprenent els visitants, que a partir d’aquell moment van començar a jugar més amb el cor que amb el cap, i amb excessius nervis. Moltes faltes i joc al límit del reglament van obligar el col·legiat a ensenyar fins a 12 targetes, 5 per als locals i 7 per als visitants, que es van quedar amb un home menys després de l’expulsió de Carlos Fraile per doble groga en el minut 88.L’emoció es va mantenir en la recta final, fins que l’Artesa de Segre va sentenciar l’encontre amb un segon gol en el minut 86, aquesta vegada de Nico Aires, que va aprofitar una centrada lateral de Gero per culminar un contraatac que seria definitiu per sentenciar el duel lleidatà (2-0).