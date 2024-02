Victòria per allunyar el descens

Partit soporífer el que van oferir Artesa de Segre i Joanenc, amb poc joc i que només va despertar de l’ensopiment al minut 87, quan Bass va recollir una pilota al centre del terreny de joc i la seua centrada-xut es va enverinar de tal manera que va entrar a la porteria dels barcelonins per tot l’escaire, donant la victòria i els tres punts a l’equip de la Noguera, que obre un petit buit amb el Joanenc i aconsegueix allunyar-se una mica més de la zona de descens, establint-se en la desena posició de la classificació.

El partit va comptar amb escassíssimes ocasions de gol. Tan sols dos per part dels locals, en el minut 8 amb un potent xut de Ros, que el porter visitant, Daniel Baquero, va acabar desviant a córner amb la punta dels dits, i novament Ros en el 68 que va tornar a posar a prova els reflexos del porter barceloní. Sergi Galceran ho va intentar de vaselina al 75, però la pilota va sortir molt desviada per sobre de la porteria del Joanenc.Al final, alegria entre els aficionats locals que, malgrat el mal joc, van veure com el seu equip sumava tres punts importantíssims de cara a la classificació. Amb aquesta ajustada victòria, els homes de Nil Baró van aconseguir rescabalar-se de la voluminosa derrota de la setmana passada davant del Castellar per 5-0 i encaren la visita de diumenge vinent al camp del líder, el Martinenc, amb un matalàs de tres punts respecte al Turó Peira, l’equip que marca la zona de descens. Un cop acabat el partit, el tècnic de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va declarar que “tots coneixíem la importància d’aquest partit i hem aconseguit el nostre objectiu, que era guanyar tant sí com no”.Respecte al pròxim partit que els enfrontarà al Martinenc, el tècnic va assegurar que “tenim molt poc a perdre i molt a guanyar, hi anirem amb ganes de repetir la victòria de l’anada”.