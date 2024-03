Raúl Fuster: “Jugar el play-off seria un èxit”

Raúl Fuster, director esportiu del Lleida, va afirmar ahir que l’objectiu de l’equip continua sent acabar primer però que, després de perdre un liderat que han ostentat durant moltes jornades, “jugar el play-off seria un gran èxit”. Fuster va fer aquestes declaracions durant la presentació de l’últim fitxatge de l’equip, el central lleidatà Pol Muñoz. Va assegurar Fuster que amb la seua arribada “en principi la plantilla està tancada, però encara tenim fitxes lliures, per la qual cosa no ens tanquem a res”.

El director esportiu va dir que “venim d’una primera volta molt bona i ara no ens podem quedar que és un fracàs si no guanyem la Lliga”, per afegir que “ser segon, tercer, quart o cinquè no és un fracàs. Un play-off és un èxit i un altre camí de l’ascens, encara que més llarg. Jo vaig estar 17 anys com a jugador i només vaig disputar dos play-offs. Però no oblidem que encara podem lluitar per tot”. Va incidir que “aquest és un any per disfrutar. Encara queden vuit partits”.Sobre Pol Muñoz, nascut a Alcarràs, va dir que “va jugar a la base i s’ha format al Barça i últimament a Itàlia. Estava lliure i amb la seua arribada aportem més competitivitat a la plantilla i és una eina més per a l’Ángel (Viadero). És un central que es pot incorporar al carril i ja està a disposició del tècnic”.Pol, per la seua part, va celebrar el retorn a Lleida. “Vaig sortir d’aquí i aquest és el club que sempre porto al cor. Soc al costat de casa i, al final, com a casa no hi ha res”, va explicar. Sobre l’equip, va dir que “veig una plantilla amb moltes ganes i el que volem tots és pujar”. Amb l’objectiu comú molt clar, va assenyalar que el seu a títol individual és “tenir el màxim de minuts i poder ajudar l’equip”. Va afegir que sortir a l’estranger és “una gran experiència com a jugador i persona”.

L’Europa empata a casa amb el València Mestalla

L’Europa ocupa la segona posició de la classificació en solitari, amb 49 punts, un més que el Lleida, després que ahir només pogués sumar un punt en el seu partit ajornat davant del València Mestalla (3-2). Els jugadors del barri barceloní de Gràcia van arribar a dominar el partit 3-1.