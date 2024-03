A deu partits del somni

Quart a la classificació, amb un balanç de 17-7, a dos victòries del líder Corunya i amb set d’avantatge sobre el primer equip fora del play-off d’ascens a l’ACB, el Betis. Així arriba l’ICG Força Lleida al tram final de la fase regular de la Lliga LEB Or, després de la seua victòria de dimecres amb el San Pablo Burgos per 77-72. A falta de deu partits perquè finalitzi aquesta fase, el somni de l’ascens continua molt viu per a l’afició lleidatana. Després d’un inici de temporada irregular –només va guanyar dos dels sis primers partits–, amb un equip llastat per les lesions i amb jugadors que es van incorporar tard, l’ICG Força Lleida arriba a aquest tram decisiu en el seu millor moment: ha guanyat els cinc últims partits, els seus sis últims desplaçaments i s’ha imposat en onze dels últims dotze partits jugats.

Des del club s’opta per la prudència. El president, Albert Aliaga, valorava ahir sobre les opcions d’ascens a l’ACB que “cal anar pas a pas. L’important és anar al play-off. Cal assegurar-lo i lluitar per guanyar el factor pista. És un moment per disfrutar. Dimecres, un dia entre setmana, hi havia gairebé 4.000 persones al Barris Nord. És aviat per pensar en l’ascens”, afegia, apel·lant a la clàssica frase de Simeone d’anar “partit a partit”.Admet, no obstant, que ja s’ha reunit amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i amb el president de la Diputació. “Tenim una relació fluida i hem d’estar preparats, perquè si arriba, és una cosa que hem de fer tots junts”, va destacar. Reconeix que dimecres “vaig acabar emocionat” pel partit i la reacció de la grada. “Per això hem renovat dos anys Gerard Encuentra per consolidar el projecte.” En la seua quarta temporada al capdavant del club, aquest ha passat de 450.000 euros de pressupost el seu primer any a 1.500.000 i supera els 2.000 socis.

Insisteix que “la idea amb què vam arribar era fer que el club creixés en l’aspecte esportiu i en el social. Estem preparats si arriba l’ascens, però no podem tornar-nos bojos. És el moment de gaudir perquè tampoc tenim la pressió que sí que tenen altres equips”, concloïa el president del club. També apel·la a la prudència i al treball del tècnic, Gerard Encuentra. “Estem en un moment de confiança alt. I això ens ho dona el treball defensiu que fa l’equip. Juntament amb l’Alacant, tenim les millors defenses. I que no t’anotin et dona confiança. L’equip ha anat creixent i encara té marge de millora”, valorava ahir en declaracions a aquest diari.Demana, no obstant, no caure en l’eufòria. “Si et creus millor del que ets, és quan t’arriben els ensurts. Cal tocar amb els peus a terra i estar centrats. Estem en un bon moment però tots coneixem la Lliga i cada partit és una història. Cal controlar la possible eufòria”, advertia.Coincideix també amb Aliaga que aquest dimecres passat va viure una altra jornada emotiva amb l’afició lleidatana. “El que vam viure aquest dimecres al Barris Nord és de pell de gallina. Vaig marxar del pavelló eufòric perquè l’afició ens va ajudar moltíssim. No hi ha paraules per descriure el que vam viure. És molt emocionant”, va concloure.

El sostre de les 22 victòries, a l’abast

A falta de deu partits per acabar la fase regular, l’ICG Força Lleida té al seu abast superar les 22 victòries de les dos temporades anteriors que el van portar al play-off. En la 2021-22 van acabar tercers i van perdre a la Final Four contra el Girona. L’any passat van ser sisens i van caure a primera ronda davant del Valladolid.