L'Atlètic Lleida veu “un futur esperançador” en el projecte

Marc Cerón, portaveu del grup d’empresaris i persones que formen part de l’Atlètic Lleida, va dir ahir que veuen “molt difícil després d’haver-ho intentat moltes vegades” arribar a un acord amb el Lleida Esportiu perquè hi hagi un projecte únic de futbol a la ciutat i va assegurar que el seu projecte mitjançant la compra del Badalona Futur, encara no firmada, és el més viable i li augura “un futur esperançador”. El grup lleidatà va convocar els mitjans de comunicació locals per exposar l’actual situació i el projecte que estan duent a terme per a les pròximes temporades.

Cerón, acompanyat de Néstor Gutiérrez, va dir que la convocatòria responia que “volíem explicar com va nàixer el nostre projecte el 2019, qui som i com està la negociació d’aquest grup de lleidatans que estem interessats en la compra del Badalona Futur. Estem a l’expectativa de veure com acaba la temporada. No sabem què passarà perquè no tenim una bola de vidre, però sí que hi ha un gran treball que s’està fent amb el míster i els jugadors i el futur sembla esperançador”.Des del grup van admetre haver-se reunit amb Luis Pereira i el Lleida Esportiu en més d’una ocasió, però veuen complicat un acord perquè la ciutat tingui, de forma immediata, un projecte futbolístic únic. “Futbol professional ja n’hi ha a la ciutat, però nosaltres tenim una altra visió sorgida d’un projecte fet per lleidatans que volem arribar a l’elit amb una gestió ben feta, transparent i amb sentit comú, que moltes vegades falta al futbol. No tanquem cap porta, falta per veure on acabarà cada equip quan encara queden set jornades perquè acabi la temporada. Nosaltres volem que hi hagi un únic projecte, però tots hem de fer els deures, ells i nosaltres. Hem d’aconseguir en la negociació un equilibri i un punt mitjà”, va indicar Cerón. Si el Badalona Futur puja a Primera RFEF, la intenció d’aquest grup de lleidatans és que l’Atlètic Lleida competeixi al Camp d’Esports per les seues condicions i dimensió d’instal·lacions. En cas que es mantingui la categoria, el Ramon Farrús compliria els requisits que demana la Federació Espanyola a Segona RFEF.