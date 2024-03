Victòria de play-off de l'AEM davant l'Espanyol (0-2)

El partit ha començat amb un AEM molt directe de cara a l'àrea rival i ha estat Elisa, amb una volea des del punt de penal, que ha tingut la primera gran ocasió, però ha atrapat Salvador al centre de la porteria. Les lleidatanes continuaven pressionant la sortida de pilota de l'Espanyol i Raquel Quintana ha vist al minut 10 com Salvador li regalava el gol després d'una errada quan volia fer una passada.

El gol visitant ha estat el premi al bon inici de l'AEM que ha vist com Loba al minut 25 feia el segon, després d'una gran definició, però l'àrbitra l'anul·lava per un fora de joc molt discutible.

Passada la mitja hora el ritme ha baixat i s'ha començat a veure les jugadores dels dos equips força cansades, tot i això, Raquel Quintana ha tingut el segon en un xut des de la frontal que ha aturat Salvador, en una primera part amb domini lleidatà.

La segona part ha estat gairebé un quart d'hora sense arribades perilloses, els canvis al descans han igualat les forces. Un d'aquest canvis, Evelyn, ha decidit el partit al minut 58 amb un gol a la contra definint molt bé davant Salvador. Lluny de tancar-se amb el resultat a favor l'AEM ha buscat el tercer i de nou Evelyn al minut 80 ha perdonat el gol en una doble aturada de Salvador.

Les lleidatanes no ho han passat malament en cap moment ja que l'Espanyol no ha arribat a xutar entre pals. L'AEM suma tres punts d'or per consolidar-se al play-off (0-2).