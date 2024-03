Tocarà remuntar

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars haurà d’afrontar un repte encara més complicat per estar a la final a quatre de la Lliga de Campions Femenina, ja que haurà de remuntar un 2-3 a la pista del Telecable Gijón, que ahir es va imposar en el partit d’anada. Les del Pla, superades en bona part de la primera meitat, van demostrar que són capaços de posar contra les cordes el campió com a la segona meitat, per la qual cosa el partit del 6 d’abril es presenta apassionant, entre dos grans de l’hoquei internacional.

No va poder començar de la millor manera l’eliminatòria per a les lleidatanes, amb un gol d’Agudo als 2 minuts (1-0). La jugadora argentina va convertir el seu dur tret des de la frontal en el primer gol. Els minuts inicials van ser un monòleg del Vila-sana, que als 4 minuts va disposar de l’ocasió d’ampliar diferències, però Gime Gómez no va aconseguir culminar una contra. En el minut 7, Luchi Agudo va estar molt a prop de marcar el seu segon gol, però la bola es va estavellar al pal de la porteria d’Hidalgo. Les asturianes, defensives durant tot el partit, van aconseguir empatar el matx poc després, en una jugada aïllada en la qual Obeso va aprofitar una assistència per superar Anna Salvat des del lateral. Va ser un dur cop ja que el Vila-sana estava dominant (1-1). A més, en el minut 12 va arribar el segon de les asturianes en una jugada de sort. Una bola a l’àrea va ser rematada amb el peu per Igualada, que ni tan sols va celebrar el gol (1-2). Les del Pla tornaven a trobar-se amb la seua bèstia negra, remuntant amb el mínim.Felamini va tenir el segon en un un contra un als 18 minuts i Victòria Porta va haver de retirar-se per un dur cop al cap. Salvat es va lluir als 20 minuts davant de Roces, que va executar un tret llunyà, amenaçant amb el tercer gol del Gijón. El Vila-sana va estar una altra vegada a prop de l’empat, amb una doble ocasió de Gime Gómez, però va arribar un altre dur cop. En la jugada següent, a 19 segons del descans, Piquero transformava una contra en l’1-3. El Gijón s’havia mostrat superior en la definició i el Vila-sana necessitava un revulsiu.Rodero va donar entrada a Sandra Coelho a la porteria i no va tardar a haver de lluir-se. En el primer minut de la segona meitat, els àrbitres es van inventar un penal de Victòria Porta i Roces va disposar de l’ocasió de marcar el quart. Tanmateix, la portera portuguesa va refusar la bola i també va salvar una ocasió del Gijón en el minut 28. El Vila-sana es va anar despertant i va arribar el 2-3. Dai Silva va aprofitar una magnífica assistència de Gime Gómez a l’àrea per marcar. Però l’alegria va durar molt poc, ja que Silva va cometre un penal al minut següent i el Gijón va tenir una nova ocasió de marcar el quart. Coelho va salvar el primer tret de Piquero, però l’àrbitre va manar repetir la pena màxima al considerar que la portera s’havia avançat. La portera del Vila-sana va tornar a refusar el tret de Piquero per mantenir opcions. El públic del Municipal va començar a apretar i Victòria Porta va estar a prop de l’empat en el 32. També ho va estar Gime Gómez, però li van fer falta a l’àrea en una clau més pròpia de judo que els col·legiats no van veure. El Gijón, tocat davant del vendaval lleidatà, va tenir l’ocasió de marcar el 2-4, però Igualada va topar amb el pal. El cansament va començar a fer acte de presència i les asturianes continuaven enrere, sense sortir de la cova, conscients de la importància del marcador. A més, el Vila-sana s’estava quedant sense idees i movia la bola sense gaire criteri. Rodero va aturar el partit a falta de 5 minuts del final i Luchi Agudo va estar a prop de marcar el seu segon gol en una doble ocasió. Una jugada col·lectiva també va acabar amb un oportú refús de Lolo i el temps va anar corrent a favor del Gijón. Hi va haver un últim temps a 48 segons de final per donar ànim a les seues jugadores, que no van trobar la manera de penetrar la xarxa defensiva de les asturianes, que van tenir un petit frec amb Agudo al final del duel. El Vila-sana haurà de remuntar el 6 d’abril contra un equip que coneix bé però que continua sent, de moment, la seua bèstia negra.

“Quan tens 28 ocasions i només marques un gol, ho acabes pagant”

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va assegurar que la clau de la derrota va ser l’escassa capacitat del seu equip per convertir les ocasions clares de gol. “A la primera meitat, hem tingut tres errors i ens han marcat tres gols. Tanmateix, crec que hem jugat una bona primera part. Però no podem tenir 28 ocasions clares de gol a la segona meitat i marcar només un gol. Un equip com el Gijón t’ho fa pagar, està clar.” Però Rodero va reconèixer que l’equip és capaç d’aixecar l’eliminatòria en el matx de tornada. “Per descomptat que podem guanyar, però no fallant 28 ocasions clares. A la primera meitat ja n’hem tingut 18, per 10 d’elles. I a la segona meitat el marcador ha estat de 28-12. És una llàstima perquè et veus superior i te’n vas amb una derrota.” Sobre el canvi de portera al descans, Rodero va dir que “Salvat no havia estat encertada, encara que no és tot culpa seua. Som un equip i hem cregut convenient que a la segona meitat fos Sandra la que defensés la nostra porteria”, va assenyalar l’entrenador del conjunt lleidatà.