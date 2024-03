Javaloyes explica que el Lleida Esportiu l'ha acomiadat i que li deu 150.000 euros

Vicente Javaloyes s’ha explicat aquest dimecres. Volia fer-ho després del breu comunicat que fa una setmana va emetre el Lleida Esportiu en el que explicava que Vicente Javaloyes es desvinculava del club i deixava de ser director general.

Malgrat que tot apuntava a la dimissió per falta de confiança, Javaloyes ha volgut deixar clar que s’ha tractat d’un acomiadament, i no d’una dimissió. Que el 26 de febrer el club li va comunicar pèrdua de confiança i el 19 de març li van fer entrega de la carta d’acomiadament. Ha explicat que es reserva el dret a estudiar i imposar una demanda per acomiadament improcedent, però que vol arribar a una entesa amb l'actual junta.

El club, tal i com havia explicat SEGRE , argumenta pèrdua de confiança i falta de justificació d’alguns moviments econòmics de l’entitat, que el mateix Javaloyes ha desmentit en la roda de premsa d’avui. No només això, sinó que el fins ara director general ha explicat que, malgrat que ha pogut recuperar uns 34.000 euros que ha anat posant de la seva butxaca, el Lleida li deu uns 150.000 euros.

Ha explicat que en el moment de l’entrada de Luis Pereira al club, i per fer front als primers pagament immediats, ell mateix va haver de posar de la seva butxaca uns 80.000 euros, mentre que Pereira en va posar 20.000. Això no treu, ha dit, que Pereira ha posat molts diners al Lleida Esportiu. I que el fet de posar diners de la seva butxaca li ha portat problemes personals.

Javaloyes ha assegurat que Pereira és el seu amic, i que l’aprecia arrel de la relació empresarial que han portat els dos, des del 2003, quan Pereira va intentar entrar a l’Sporting o a l’Elx. Javaloyes ha sigut la seva mà dreta en termes administratius i jurídics i fins la temporada 22/23 portava la part econòmica. Enguany ja l'ha portat Marta Pereira.