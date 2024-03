Gerard Encuentra: “No vull pensar ara en l'ascens directe”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra advoca per la prudència i, malgrat que només queden vuit jornades per acabar la fase regular i amb l’equip lluitant per tots els fronts, no vol pensar més enllà del pròxim partit davant del Clavijo i prefereix no parlar, de moment, d’objectius més ambiciosos, entre aquests la plaça d’ascens directe que ocupa actualment el Corunya. “Matemàticament és possible, però ara només penso a com parar els dos germans Urtasun, que estan en un moment de forma molt bo, i a com defensar Peñarroya. Ara m’ocupa això, no vull pensar en l’ascens directe, que no es decidirà fins a les últimes jornades. Si estem en la lluita en parlarem, però ara mateix l’únic que em preocupa és intentar guanyar a Logronyo, la qual cosa si volem ser allà hem d’aconseguir-ho”, va asseverar.

El tècnic lleidatà va afegir: “Queden vuit jornades, amb molts enfrontaments directes de la zona de dalt, i com més partits puguem guanyar, més opcions tindrem de ser més ambiciosos i lluitar pel factor pista en el play-off. Cal anar pas a pas, però està clar que guanyar suma molt ara.”D’altra banda, Encuentra també anima a disfrutar del moment que viu l’equip, però sense una pressió desmesurada. “M’agrada com està la Lliga de divertida. Semblava que el Corunya ho tenia fet i va encadenar dos derrotes seguides i tot és apassionant. Mires calendaris dels equips i tots tenen enfrontaments directes i aquesta Lliga, com sempre diem, en cada partit pot passar qualsevol cosa”, va destacar. “L’equip s’està jugant coses maques en aquest tram final de temporada, involucrat en la lluita per les posicions privilegiades, i hem d’estar molt contents i gaudir-ho sense posar-nos més pressió de la que toca”, va assenyalar el tècnic lleidatà.