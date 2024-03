Leo Messi ha reconegut que va ser un trauma deixar el Barça: “Anar al PSG va ser molt difícil, perquè estava molt bé a Barcelona i pensava continuar, no me’n volia anar. No estava preparat per marxar. Va anar tot molt ràpid, vaig haver de refer la meua vida d’un dia per l’altre. Un canvi que no buscàvem i per això va costar.”