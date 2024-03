El Cadí juga i guanya un partit històric a la lliga femenina de bàsquet amb 4 pròrrogues

El Cadí la Seu va protagonitzar anit un partit absolutament històric a la màxima categoria de la lliga femenina de bàsquet, amb un total de quatre pròrrogues -60 minuts de joc- i que va acabar guanyant per 99-95 al Gran Canaria. Era un partit decisiu per les locals, que amb aquesta victòria tenen dos partits d'avantatge respecte el seu rival d'ahir, que ocupa l'última plaça de descens, quan només en queden quatre per acabar la temporada.

La igualtat que hi va haver en tot moment durant el partit es va reflexar en que dos dels quarts van acabar en empat, i en els altres dos cadascun dels equips es va imposar per només un punt. El Cadí va arribar al davant els últims segons, però les canàries van aconseguir empatar in extremis, i el mateix va passar a les dos primeres pròrrogues. Els equips, extenuats, van continuar lluitant a la tercera, que tampoc va ser la decisiva i, en la quarta, el Cadí va poder acabar sentenciant. Va ser clau l'encert de Veronika Remenárová, que va fer 29 punts i va jugar 54 minuts, mentre que Júlia Soler la va secundar amb 22 i Lydia Rivers va fer un doble doble espectacular de 18 punts i 18 rebots. En les canàries, Astou Ndour, la seva gran figura i el retorn de la qual ha estat clau en les últimes jornades, va anotar 22 punts.