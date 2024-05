Passió pels play-offs: cues a les oficines del Lleida Esportiu i del Força Lleida per comprar entrades

La disputa dels respectius play-offs d’ascens del Lleida, en futbol, i de l’ICG Força Lleida, en bàsquet, ha aixecat autèntica passió entre els aficionats d’ambdós clubs. El Lleida, que aquest diumenge rebrà el Ieclà (19.00) en el partit d’anada de la primera ronda del play-off d’ascens a Primera RFEF, va despatxar ahir 1.472 entrades.

L’ICG Força Lleida, per la seua part, en la segona jornada de venda abonaments, exclusivament per als socis del club, ja ha superat els 900 per a l’encreuament per una plaça a la Final Four, que es començarà a jugar d’aquí a dos caps de setmana. Si dilluns va superar els 500 abonaments venuts, ahir n’hi va afegir més de 400.

El Lleida vol omplir el Camp d’Esports diumenge, per aconseguir una bona renda de cara al matx de tornada, per la qual cosa ha posat a la venda entrades a meitat de preu per als abonats, si les adquirien en venda anticipada. El duel a Iecla ja té també dia i hora. Es jugarà el diumenge 19 a les 19.00. Ahir només podien comprar entrades els abonats, mentre que demà ja podrà fer-ho el públic en general.

Els socis del Lleida poden comprar entrades a meitat del seu preu habitual, 10 euros la de Tribuna, 7,5 la de Lateral i 5 euros la de Gol Nord. El públic en general pagarà el preu habitual, 20, 15 i 10, respectivament.Tant socis com públic packs de 5 entrades, a 75 euros a Tribuna, 45 a Lateral i 25 a Gol Nord i també packs de 25 entrades a 175 euros si són localitats de Lateral o a 100 euros si són de Gol Nord.

Quant a l’ICG Força Lleida, s’ha proposat ficar 6.000 espectadors en el play-off, en el qual, com en el Lleida, paguen tots. També ha disposat preus més econòmics per als seus abonats. Aquests poden comprar-lo a 35 euros si són adults o a 25 els júnior, i aquest preu inclou una bufanda de regal. Tenen també prioritat per comprar. Així, el públic no abonat no podrà comprar abonaments fins aquest divendres. Els preus, en aquest cas, són 45 i 35 euros. També es poden comprar entrades individuals, a 25 euros per a adults i 20 les júnior.

Només 100 entrades per a la tornada a Iecla

El Ieclà només posarà a disposició dels aficionats lleidatans 100 entrades per al partit de tornada, segons van explicar ahir responsables de la penya Blues Nord.

Kuath vol arribar al play off amb un altre triomf

El pivot de l’ICG Força Lleida Kur Kuath vol arribar al play-off amb un altre triomf. “Volem guanyar divendres i volem continuar guanyant en els play-offs”. “Hem treballat molt per preparar-ho.”