L'Atlètic Lleida estén la mà al Lleida CF sempre "que expliqui el projecte sense opacitat"

L’Atlètic Lleida ha confirmat en roda de premsa que no farà efectiva la compra del Badalona Futur, tal i com ha publicat avui SEGRE, "una decisió que ha basat en un exercici de responsabilitat social per tal de garantir l’estabilitat del futbol a Lleida i la no confrontació". En aquest sentit, des de l'Atlètic Lleida s'ha ofert "la mà estesa" al Lleida CF "per unir esforços", tot i que els responsables han matisat que la col·laboració està supeditada a que el Lleida CF "abandoni l’opacitat i expliqui la realitat del seu projecte".

L'anunci oficial de la renuncia a comprar el club barceloní s'ha fet durant una compareixença al camp municipal Ramon Farrús, en què hi han estat presents Néstor Gutiérrez i Marc Cerón, representants de les empreses que donen suport a l’Atlètic Lleida, i el president d’aquest club, Josep Maria Oromí. Gutiérrez, que també és directiu del club, ha exercit com a portaveu i ha anat exposant el punt de vista de l’Atlètic Lleida.

En aquest sentit, ha explicat que des del grup empresarial que dona suport a l’Atlètic Lleida “demanem saber on van els diners que rep el Lleida Esportiu i com es gestionen. No volem posar diners si no sabem on van”, ha destacat, però a la vegada ha subratllat que això no significa que vulguin “eliminar el Lleida, sinó trobar solucions per créixer i fer un projecte autèntic de ciutat”. El representant de l'Atlètic Lleida ha instat Luis Pereira a que expliqui el seu projecte, perquè aquest gruix d’empreses que col·laboren “amb el bàsquet, amb l’hoquei i en tot l’àmbit social lleidatà” contempla també ajudar el Lleida, però vol “saber com s’afronta la realitat econòmica” que envolta el club i on van els diners, perquè “no ho sabem, i no dic que no vagin al Lleida, dic que no ho sabem”, ha dit.

Operació amb el Badalona Futur

Els contactes per la compra del Badalona Futur, segons Gutiérrez, es van iniciar l'estiu de l’any passat, en una decisió provocada per un seguit d’informacions sobre la viabilitat del Lleida Esportiu. “Volíem donar a la ciutat l’oportunitat de tenir un club lliure de deutes, oferir-li una alternativa” dins el futbol professional. “El clima que es va generar està molt lluny de la intenció que teníem, i si això ha de provocar un conflicte i un clima que estan molt allunyats de la realitat i de la nostra voluntat, val més deixar-ho”. Néstor Gutiérrez ha insistit en que “en cap cas busquem conflicte i rivalitat”, sinó “donar continuïtat” al futbol a la ciutat de Lleida. És per això que “descartem la compra del Badalona Futur”. Incidint en aquesta línia, el portaveu ha dit que la compra del Badalona hauria implicat coincidir els dos equips a la mateixa categoria, amb el consegüent “xoc”, una situació que “no aporta res” i de la que “no en teníem ganes de que passés”, entre d’altres coses perquè el que volem “no és un projecte d’empreses”, sinó “un projecte de ciutat”.

Gutiérrez ha dit, sobre el corrent d’opinió que es va crear al voltant de l’opció de comprar el Badalona Futur, que “no volem culpar ningú, és una cosa que no saps molt bé per què s’ha produït”, i en tot cas ha admès que han tingut “un problema de relat molt greu” que no s’hauria produït en cas d’haver explicat “bé i abans” la problemàtica. “Tothom tenia a la boca el nom de Badalona, no de Lleida, i es veia com un club que venia aquí a amenaçar el Lleida”, ha precisat Gutiérrez, que ha afegit que “aquest problema no hi seria” en cas que l’Atlètic Lleida pugés als camps de futbol.