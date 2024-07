El Força Lleida reobre la venda d'abonaments i ja ha esgotat els més cars

detail.info.publicated segre detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha reactivat aquest divendres al matí la venda d'abonaments per a la pròxima temporada després de l'ascens a l'ACB. El període de renovacoins d'abonaments –durant el qual també es podien fer nous socis– va finalitzar el passat dilluns 1 de juliol, després d'una setmana en què el club va batre el rècord històric d'abonats, amb prop de 3.000. Les oficines i la venda online han estat tancades des de llavors per tasques internes fins aquest divendres al matí (avui les oficines obren de 10h a 13h), quan es pot tornar a comprar abonaments, ara ja amb els seients alliberats dels socis que no han fet la renovació. L’objectiu que es va marcar el club, el d’assolir un límit de 4.000 abonats, es veu cada vegada més proper. De fet, ja hi ha graderies esgotades. És el cas de la tribuna principal, amb els abonaments més cars (450 euros) on ja no hi ha disponibilitat de seients.

Al lateral, darrera de les banquetes (zones 5 i 6), aquest divendres al matí només queden una vintena de seients. A la tribuna principal, el Dragon Khan (zona 3), queden uns 250 abonaments lliures; a les corbes (zona 10), prop de 300; a les cantonades (zona 4), uns 500; i a la zona 9, les graderies darrera de les cistelles, on estan els abonaments familiars, uns 200 abonaments lliures.

Juani Marcos seguirà al Girona

D'altra banda, el base argentí amb nacionalitat italiana Juani Marcos, ex del Força Lleida, seguirà al Bàsquet Girona al firmar com a agent lliure i després de ser un dels millors dels de Fotis Katsikaris la passada temporada, pel que queda descartat completament per a la primera temporada del club lleidatà a l'ACB. De moment, el Força Lleida compta per a la pròxima temporada amb l’escorta nord-americà amb passaport alemany Kenny Hasbrouck, un dels referents en l'any de l'ascens per als lleidatans. Hasbrouck, de 37 anys, és el segon jugador amb qui el club ha pactat la seua continuïtat per al nou projecte, juntament amb el base Rafa Villar, al qual el Barcelona va rescindir el contracte fa uns dies, la qual cosa va facilitar la seua continuïtat a l’equip lleidatà, ara ja en qualitat de fitxat, després d’haver jugat cedit les dos temporades anteriors.