El TAD desestima el recurs del Lleida CF contra la multa i la celebració de dos partits a porta tancada al Camp d'Esports

El Tribunal Administratiu de l’Esport ha desestimat el recurs que el Lleida CF va presentar contra la resolució del Comitè d’Apel·lació de la RFEF pels fets del partit contra el Yeclano al Camp d’Esports, durant el play-off d’ascens del passat 12 de maig.

En el seu escrit, el TAD confirma que el club ha de complir amb la sanció de celebrar els dos primers partits de Lliga al Camp d’Esports a porta tancada i a pagar 6.001 euros en concepte de multa pel llançament a la gespa, des de la grada de Tribuna, de tres ampolles d’aigua.

Els incidents van passar el passat 12 de maig, en el partit que el Lleida CF, llavors Esportiu, va jugar contra el Ieclà, en l'anada de la primera eliminatòria d'ascens a Primera RFEF.

El partit es va suspendre al minut 93 després que diversos aficionats de la tribuna del Camp d'Esports llancessin ampolles d'aigua a la zona de la banqueta del Ieclà. L'àrbitre va aturar el partit i, després de diversos minuts d'incertesa, el partit no es va reprendre.

El jutge disciplinari únic va considerar els fets com “una infracció molt greu”, per la qual cosa va determinar el tancament del Camp d’Esports per dos partits, i va interposar al club una multa de 6.001 euros.

El Jutge Únic va basar la sanció en el fet que hi va haver “tres llançaments d’ampolles de 500 ml amb tap”, una de les quals va colpejar el delegat del Icelà que “va perdre momentàniament el coneixement”, així com un encenedor que va colpejar la mà d’un jugador visitant i que “s’ha posat en perill greu la integritat física dels participants”.

En l’acta, l’àrbitre Manuel Ramírez Marco va explicar que, després de mantenir converses amb ambdós equips i els cossos de seguretat, va procedir a “decretar la suspensió definitiva perquè no s’acredita la seguretat per a tots els intervinents”.

Segons el seu redactat, el Ieclà es va negar a reprendre el partit perquè “tenien por de tornar al camp”, mentre que el Lleida tenia la intenció de continuar i els Mossos van oferir la possibilitat de perimetrar el terreny de joc amb agents, però segons ell van dir que era impossible desallotjar les grades, per la qual cosa no podien “oferir una garantia total de seguretat”.

A més, va confirmar que el que va provocar la suspensió va ser l’impacte “d’una botella amb tap” en el delegat visitant i que “durant un primer intent avortat per entrar als vestidors es van tornar a llançar objectes i el visitant Algisí va rebre l’impacte d’un encenedor quan el Ieclà es va retirar cap als vestidors”.

A SEGRE t'ho vam explicar en directe. Pots reviure com ho vam viure al directe del Lleida Esportiu - Ieclà 👇