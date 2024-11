Rafa Villar, el revulsiu de l’Hiopos Lleida, segueix al Top 5 de recuperacions de l'ACB

Publicat per Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Villar és l’home de moda a l’Hiopos Lleida en aquesta arrancada de temporada. Malgrat que no figura en el primer lloc ni en anotació ni valoració, el base de l’Hospitalet s’ha convertit en només sis partits en una peça indispensable en els esquemes de Gerard Encuentra, com ja ho va ser la passada campanya a LEB Or. Villar ha estat clau en les tres victòries que té ara l’Hiopos, sent el revulsiu amb la seua empenta i defensa, que aquest diumenge va assecar Harding en l’últim període.

Així, el base barceloní es manté al quart lloc de la Lliga en recuperacions, amb una mitjana d’1,8 després de les dos de diumenge. Bropleh, un altre dels destacats davant de l’Andorra, és el cinquè en triples, amb 2,7 de mitjana, i Cooke es manté en el quart lloc de rebots, amb 7,2 de mitjana.