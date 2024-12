L'Hiopos Lleida espera gairebé 1.000 aficionats a Badalona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va anunciar ahir l’obertura d’una nova zona reservada als aficionats lleidatans a l’Olímpic de Badalona, que s’uneix a les tres que ja estaven adjudicades per al partit d’aquest divendres davant del Joventut (40, 41, 42 i 43). El club espera una afluència massiva de seguidors, prop d’un miler, gairebé al nivell dels desplaçaments a les Final Four de Girona i Madrid. Serà un partit important per als de Gerard Encuentra, no només per sumar una victòria que els atansi una mica més a l’objectiu de la permanència, sinó perquè encara allotgen opcions de classificar-se per a la Copa del Rei. Actualment els separen dos triomfs de les posicions coperes que ocupen, entre altres equips, el Joventut. En el pla estadístic, l’Hiopos és el millor de la Lliga en recuperacions, amb gairebé 10 de mitjana, i el segon en triples, amb gairebé 11.