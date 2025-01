L'ACB multa el Força Lleida i l'adverteix de tancament del Barris Nord per un partit

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sanció econòmica i advertiment de tancament del pavelló Barris Nord. Aquesta ha estat la decisió que ha pres el comitè de competició de l’ACB en relació amb els incidents que van ocórrer el passat 4 de gener durant el partit de l’Hiopos Lleida contra el Bàsquet Girona. Durant el duel es va llançar algun objecte sobre la taula d’anotadors, es van proferir insults als col·legiats i un aficionat situat a la zona VIP va saltar a la pista per encarar-se amb un d’ells.

L’ACB va comunicar aquest dimarts la sanció al club, que s’ha salvat d’un càstig encara major, sobretot en la multa econòmica, gràcies que va reaccionar ràpid condemnant els fets a través d’un comunicat, anunciant també mesures per controlar aquest tipus de situacions en futurs partits i sancionant cautelarment el seguidor, que no podrà entrar als partits a l’espera de rebre l’informe definitiu dels Mossos sobre l’incident. Tot això va servir d’atenuant a l’hora de decidir la sanció definitiva, en la qual destaca l’advertència de tancament del Barris Nord per un partit si es tornen a repetir aquest tipus d’incidents.

Reforç diumenge passat

El Força Lleida, que també es va reunir amb els grups d’animació, ja va reforçar considerablement el dispositiu de seguretat en el duel de diumenge passat davant del Gran Canària, ampliant el nombre d’efectius privats que van fer, a més, escorcolls a les motxilles i bosses dels aficionats a l’entrada al pavelló, i més control a peu de pista

L’Hiopos amplia el nombre de suports empresarials

L’empresa lleidatana Agroferti s’ha sumat al projecte d’ACB de l’Hiopos Lleida i entra a formar part del col· lectiu Espai Fruita, amb la seua imatge corporativa present a la façana principal del pavelló Barris Nord. Albert Aliaga i Pep Castarlenas, president i vicepresident del Força Lleida, van segellar l’acord amb Joan Lladós, cap d’operacions d’Agroferti.