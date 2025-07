Els futbolistes de Lleida que triomfen arreu del món: jugadors que porten l'ADN de Ponent a l'elit

Lleida és també bressol de talent futbolístic que, malgrat passar sovint desapercebut, ha exportat jugadors a les principals lligues del continent i més enllà. Segons el portal especialitzat Transfermarkt diversos futbolistes nascuts a les comarques de Lleida desenvolupen actualment les seves carreres professionals en equips d'arreu del món, configurant una diàspora esportiva que mereix ser reconeguda.

Al capdavant d'aquesta generació daurada trobem Sergej Milinković-Savić , nascut a Lleida el 27 de febrer de 1995 i actualment a les files de l'Al-Hilal saudita. El migcampista, amb doble nacionalitat sèrbia i espanyola, és sens dubte el més cotitzat dels lleidatans amb un valor de mercat que s'enfila fins als 20 milions d'euros. Internacional absolut amb Sèrbia en 54 ocasions, Milinković-Savić va créixer a Belgrad, però les seves arrels lleidatanes continuen essent un vincle amb la ciutat on va néixer.

Talents consolidats a les grans lligues europees

Entre els futbolistes més destacats d'origen lleidatà trobem Aleix Febas , actualment a l'Elche CF i valorat en 2,2 milions d'euros. Format a les categories inferiors del Reial Madrid, aquest migcampista de 29 anys ha desenvolupat una sòlida carrera al futbol professional després de passar per clubs com el Real Saragossa o el Mallorca.

Un altre nom a destacar és el de Pere Milla , extrem esquerre de 32 anys que defensa ara els colors de l'RCD Espanyol. Amb un valor de mercat d'1,5 milions d'euros, Milla s'ha guanyat un lloc al futbol professional després d'un llarg recorregut que el va portar per equips de categories inferiors abans d'establir-se a Primera Divisió.

La connexió lleidatana amb Suïssa és especialment significativa. Jordi Quintillà , pívot de 31 anys valorat en 500.000 euros, s'ha convertit en un referent al FC St. Gallen. El seu germà Xavi Quintillà , lateral esquerre de 28 anys, juga actualment a l'APOEL FC de Xipre després d'haver passat pel Villarreal i diversos equips anglesos.

Joves promeses en plena progressió

La nova fornada de talent lleidatà està encapçalada per Omar Janneh , un davanter centre de només 18 anys que forma part de l'Atlètic de Madrid B. Amb doble nacionalitat espanyola i gambiana, el seu valor de mercat ja arriba als 500.000 euros, el que evidencia el potencial d'aquest jove nascut a Lleida el 2006.

Un altre cas interessant és el de Bojan Radulović , davanter de 25 anys que juga actualment al Fortuna Sittard neerlandès. Amb doble nacionalitat sèrbia i espanyola, aquest atacant d'1,92 metres d'alçada està valorat en 1 milió d'euros i representa una nova generació de talents formats entre diverses cultures futbolístiques.

Cal destacar també la presència de joves talents com Cristian Perea , pivot de 19 anys al Reial Madrid C, o Gerard Mullol, jove promesa de només 14 anys que forma part del FC Barcelona Cadet A. Tots dos exemplifiquen com els dos gegants del futbol espanyol també han posat els ulls en el planter lleidatà.

Tradició futbolística a les Terres de Ponent

El cas dels germans Velilles és particularment interessant. Aarón Velilles, de 19 anys, juga al Bolonya Primavera, mentre que el seu germà Luis Velilles, de 15 anys, forma part del planter del Real Betis. Ambdós, amb doble nacionalitat marroquina i espanyola, representen una nova generació de talent lleidatà que comença a destacar en equips de formació d'elit.

Els representants locals també tenen el seu pes específic. Adrià Gené, mediapunta de 25 anys, i Óscar Rubio, lateral dret de 40 anys, defensen els colors del Lleida CF, mantenint viva la flama del talent autòcton al club de la ciutat.

Projecció internacional del talent lleidatà

Un dels casos més peculiars és el de Jesús Imaz , migcampista ofensiu de 34 anys que desenvolupa la seva carrera al Jagiellonia Białystok polonès. Valorat en mig milió d'euros, Imaz s'ha convertit en un referent al futbol d'aquell país, demostrant que el talent lleidatà pot triomfar en lligues menys mediàtiques però altament competitives.

També cal destacar Joanet López , extrem dret de 26 anys amb doble nacionalitat espanyola i de Guinea Equatorial. Internacional amb la selecció africana en 10 ocasions, actualment juga al CE Atlètic Lleida 2019, però la seva experiència internacional enriqueix el llegat futbolístic lleidatà.

El cas de Marc Cardona , davanter centre de 29 anys a l'UD Las Palmas, exemplifica el camí d'un jugador lleidatà que ha aconseguit consolidar-se a la primera divisió espanyola després de passar per equips com el FC Barcelona B o l'Eibar. Amb un valor de mercat de 900.000 euros, representa l'èxit d'un futbolista format a les terres de Ponent.

Referències i llegat del futbol lleidatà

Aquest fenomen de jugadors nascuts a Lleida que han fet carrera al futbol professional s'estén també a Andorra, amb casos com Adrià Cosialls a l'Atlètic Club d'Escaldes i Adrià Gallego a l'Inter Club d'Escaldes, evidenciant els forts lligams futbolístics entre les comarques lleidatanes i el Principat.