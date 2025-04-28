L’Andorra no omple el pavelló contra l’Hiopos Lleida malgrat anunciar el 'sold out'
L’afició lleidatana només va poder disposar de 60 localitats
El club del Principat va regalar entrades als socis
Un bon nombre d’aficionats de l’Hiopos Lleida es va desplaçar fins Andorra la Vella per seguir el partit en directe, malgrat que el club només va disposar de 60 entrades, segons xifres proporcionades per Nucli Bordeus. Malgrat que el club del Principat va posar el cartell de ‘no hi ha entrades’ quan es van posar a la venda a través d’internet, es va poder apreciar que hi havia molts espais lliures a les grades del Toni Martí, encara regalant entrades als socis. En aquest sentit, el balanç d’espectadors va ser de 3.494 persones, quan la capacitat del pavelló és de 5.000.
“Tan sols tenim 60 entrades”, van admetre la setmana passada des del club bordeus. “L’Andorra ha decidit que aquest partit sigui Día del Club, amb el que regala dos entrades a cada soci i ja no queden entrades a la venda. Està tot venut”, afegia.
Sergi Caufapé/D. TEJEDOR
