Gerard Encuentra: “Volem jugadors que vulguin estar a l’Hiopos Lleida”
Afirma que també el va sorprendre l’absència de Vidorreta
Gerard Encuentra ja pensa en la pròxima temporada i ahir va llançar un missatge clar. “Sempre dic que volem jugadors que vulguin estar aquí. Si no volen, no cal que hi estiguin. Tant de bo ells vulguin i el club pugui assumir les condicions”, va dir el tècnic amb referència a les negociacions que el club té obertes amb diversos jugadors per a la renovació, entre ells Batemon, Oriola, Walden i Bozic. No obstant, assumeix que hi haurà dificultats en alguns casos. “Molts jugadors s’han revaloritzat aquesta temporada. El primer és intentar mantenir alguns jugadors del nucli actual per no començar de zero cada any. Encara que també estem acostumats a construir equips nous. Tant de bo el que vingui sigui beneficiós per al club”, va dir en declaracions al programa Lleida en Joc de Lleida TV.
Sobre la permanència, Encuentra va reconèixer que “sabíem al que veníem, érem conscients de la dificultat que tenen els ascendits per competir amb equips els pressupostos dels quals tripliquen el nostre. L’objectiu era mantenir-nos, i aconseguir-ho amb quatre jornades d’antelació parla molt bé del treball fet durant tota la temporada”.
“També és veritat que som autocrítics i volem continuar millorant”, va assenyalar, mentre que va lloar l’afició. “És la millor de la Lliga. Ells estan en posicions top i nosaltres encara patim per competir contra aquests grans equips”, va dir. Sobre l’absència diumenge de Txus Vidorreta, va reconèixer que “des del partit d’anada no he tingut relació amb ell. Per a mi va ser una sorpresa que no vingués. Espero que es recuperi bé i, si tot va bé, ens veurem l’any que ve”.
Xavier Pujol