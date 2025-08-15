Vinyet Morató, nou fitxatge per al Robles Lleida de LF2
El Força Lleida ha anunciat aquest divendres la incorporació al seu primer equip femení, el Robles Lleida de Lliga Femenina 2, de la jugadora Vinyet Morató per aquesta temporada 2025-2026.
La catalana va formar-se a les categories inferiors del CBF Osona (2018-2021). La temporada 2021-2022 posa rumb al Joventut de Badalona, on amb quinze anys (categoria cadet) debuta amb l’equip a Lliga Femenina Challenge el 3 d’abril de 2022. En la seva etapa de tres anys a Badalona van disputar en dues ocasions campionats de Catalunya i d’Espanya. La temporada passada, Morató va emprendre la seva aventura americana als Western Michigan Broncos de la NCAA, classificant-se per al MAC Tournament Championship.
Esports
