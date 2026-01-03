Castañeda s'encara amb Encuentra a Andorra agafant-se els genitals
El base nord-americà va debutar amb el conjunt del Principat després de ser descartat per l'Hiopos Lleida al no superar la revisió mèdica
Hores abans de l’inici del partit d'aquest divendres al Principat, el Morabanc Andorra va anunciar la incorporació de Xavier Castañeda, el jugador que una setmana abans s’havia entrenata les ordres de Gerard Encuentra a l'Hiopos Lleida i que va acabar sent descartat al no superar la revisió mèdica.
El base nord-americà va debutar i va arribar a encarar-se amb Encuentra agafant-se els genitals, acció que li va recriminar el tècnic.
L’Hiopos Lleida es va retrobar ahir amb la victòria (79-87) després de gairebé dos mesos sense guanyar i sis derrotes consecutives que havien fet saltar totes les alarmes. L’equip de Gerard Encuentra va recuperar la seua essència, el seu poder coral, liderats per Batemon, Ejim, Paulí i Golomán, i en una gran segona part va tombar un rival directe, el Morabanc Andorra, per sumar la cinquena victòria de la temporada i mantenir així les tres d’avantatge sobre les posicions de descens que marca el Burgos, que aquesta jornada havia guanyat.
