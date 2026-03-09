Els principals equips de futbol de Lleida, en un compte enrere per la salvació
Actualitzem la situació dels quatre principals equips de futbol de Lleida: AEM, Atlètic Lleida, Lleida CF i Mollerussa.
No està sent l'any de AEM, l'Atlètic Lleida, el Lleida CF i el Mollerussa. Tampoc és que hagi sigut l'any del futbol, en general, a Lleida.
Al Recasens, canvis recents, com el canvi d'entrenador a l'AEM a principi de temporada i canviar el Recasens pel Camp d'Esports, va derivar en una crisi de resultats que va comportar el retorn a finals d'any de Rubén López a la banqueta i el retorn al seu camp habitual. L'AEM lluitarà enguany per salvar la categoria després de jugar l'any passat el play-off d'ascens a Primera Divisió contar el DUX Logroño.
Pel que fa a l'Atlètic Lleida, la seva primera aparició a Segona Federació, després de comprar la plaça que va deixar el descens del Lleida CF, no està sent bona. L'equip que es va iniciar amb Gabri a la banqueta pateix per treure el cap a la part baixa de la taula. L'entrada de Jordi López i una renovació de la plantilla al mercat d'hivern no sembla que es traslladi en resultats a la classificació. L'Atlètic es troba a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació.
El Lleida CF es cuer de tercera RFEF. Malgrat haver format una plantilla en pocs dies, i haver començat a sumar punts i bones sensacions a principis d'any, una ratxa negativa i amb mals resultats contra rivals directes el porta a ser últim a cinc punts de la salvació.
I respecte al Mollerussa, l'equip del Pla d'Urgell va seguir una inèrcia molt semblant a la del Lleida. Ara, amb sis punts sumats en les darreres jornades, l'equip surt dels llocs de descens i respira per estar a dos punts per sobre de la salvació.
Actualització de marcadors: