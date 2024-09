Prediccions de la IA: periodisme

Música, cinema, literatura, tribunals i informàtica. Hem tractat la implicació de la intel·ligència artificial en cinc sectors del nostre món real.

Avui acabo aquesta sèrie parlant del sector que ens afecta a SEGRE, que no és cap altre que la implicació de la IA al món del periodisme.

D’entrada, com que parlo de futurs possibles, deixo clar que no es tracta d’un escenari completament digital en què el paper ni cap altre el format físic existeixen.

La IA és i serà una eina de creació de continguts. Ja ho és actualment i ho serà completament en un futur molt proper.

El periodista se centrarà a esbrinar, saber, conèixer, investigar.. i deixarà que ho expliqui algú altre en nom seu.

És a dir, li donarà a una IA tot el que ha aconseguit compilar i aquesta ho convertirà i transformarà en un contingut vàlid per consumir en qualsevol format: llegit, escoltat o vist. També la IA, acompanyada d’un especialista en IA als mitjans, sabrà convertir aquest element en una sèrie de continguts per capítols, trames, o en diverses capes.

El que s’acabarà segur és el periodista escrivint en un teclat, ja que no caldrà. Aquest donarà una ordre i una IA ho farà tot.

Això sí, ho firmarà el periodista. De fet, això avui ja passa.

Mitjans com SEGRE fa mesos que investiguem aquests entorns i mitjans que tenen repercussió a nivell internacional ja fa molt temps que publiquen continguts creats 100% a partir de les intel·ligències artificials. El que no desapareixerà serà l’ofici de periodista sinó algunes feines que fa.

Penso a escriure les graelles de la televisió, per exemple. Però el que explica històries humanes, reals, conflictes i temes de l’actualitat haurà de seguir existint perquè la democràcia ho necessitarà.Pel que fa als lectors, continuarem tenint mitjans de referència, com SEGRE, però cada cop més els continguts que hi trobarem no seran els que ens vulguin donar, sinó els que nosaltres hi volem veure.

A través de generació automàtica i aprenentatge, els mitjans aprendran de nosaltres i ens oferiran el contingut més afí a cada lector. Però això, com deia, ja està passant.